Министерский комитет ОПЕК+ проведет неформальную встречу в субботу

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сопредседатели министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман проведут встречу с участниками комитета в субботу, 28 ноября, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, предполагается, что встреча будет носить характер "неформального обсуждения".

В понедельник, 30 ноября, пройдет конференция ОПЕК, 1 декабря - встреча министров стран ОПЕК+. Странам предстоит решить, нужно ли следовать плану увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года или лучше отложить увеличение.