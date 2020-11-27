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Золото завершает неделю максимальным падением с сентября

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цена золота снижается в пятницу, завершая неделю самым существенным падением с конца сентября, на фоне возросшего аппетита к риску на мировых рынках благодаря новостям об успехе сразу нескольких компаний в разработке вакцин от COVID-19.

Декабрьские фьючерсы на золото подешевели в ходе торгов на 1,7% - до $1775,6 за унцию. Наиболее активный февральский контракт снизился в цене на 1,6%, до $1781,5 за унцию. С начала текущей недели золото подешевело более чем на 4% - это самое резкое недельное падение цены с 25 сентября.

"Прорыв уровня поддержки - $1850 за унцию - сломал среднесрочный тренд на рынке золота, открыв путь для дальнейшей коррекции", - отмечает главный аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса.

Торги золотом и другими драгметаллами в пятницу закрываются на час раньше из-за укороченного рабочего дня в США, где накануне отмечался День благодарения.

Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре теряют в цене 4,4%, их стоимость опустилась до $22,35 за унцию. Мартовские фьючерсы на серебро подешевели на 4,3%, до $22,45 за унцию. На этой неделе серебро подешевело почти на 7%, причем падение цены отмечается уже три недели подряд, свидетельствуют данные FactSet.

ActivTrades Карло Альберто де Каса

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