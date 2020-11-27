ВЭБ в III квартале получил 17,4 млрд руб. прибыли по МСФО против убытка год назад

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ВЭБ в третьем квартале 2020 года получил 17,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, сообщила госкорпорация в пятницу.

Год назад в отчетности за III квартал ВЭБ отразил убыток в размере 31,4 млрд рублей, за январь-сентябрь - 18,6 млрд рублей. Согласно опубликованному в пятницу отчету госкорпорации, показатели за 2019 год были скорректированы - убыток за 9 месяцев прошлого года составил 23 млрд рублей, за III квартал - 32,7 млрд рублей.

За 9 месяцев 2020 года ВЭБ получил 29,7 млрд рублей убытка, сказано в сообщении.

Основными факторами, определившими отрицательный финансовый результат группы за январь-сентябрь, стали убыток от первоначального признания поручительств, выданных в пользу банков в обеспечение кредитов, предоставленных компаниям в рамках поддержки экономики в период пандемии COVID-19, и создание резервов (в том числе по этим поручительствам), сообщает госкорпорация.

Активы группы по сравнению с началом года увеличились на 6,6% (209 млрд рублей) и по состоянию на 30 сентября 2020 года составили 3,4 трлн рублей. Рост кредитного и лизингового портфелей, а также инвестиционных финансовых активов определили динамику изменения активов.

По сравнению c концом 2019 года совокупный кредитный и лизинговый портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 6,3% (на 80,5 млрд рублей) и составил 1,365 трлн рублей. На совокупный портфель в структуре активов приходится 40,1%.

Объем выданных ВЭБом за девять месяцев 2020 года кредитов составил 160,9 млрд рублей. Основными направлениями инвестирования стали промышленность, инфраструктура и городская экономика, а также поддержка экспорта. Среди проектов, по которым открыто финансирование в III квартале, проект строительства угольного морского порта "Суходол" на Дальнем Востоке, проект финансирования поставки рельсовых автобусов на Сахалин.

За девять месяцев 2020 года резервы под ожидаемые кредитные убытки были созданы в размере 26,2 млрд рублей, включая сумму резерва 11,4 млрд рублей по предоставленным ВЭБом поручительствам в пользу кредитных организаций в рамках антикризисных мер правительства.

На 30,8% (на 187,1 млрд рублей) - до 420,9 млрд рублей снизился объем денежных средств и их эквивалентов. Эти средства были в первую очередь направлены на увеличение объемов кредитования проектов, отмечает госкорпорация. При этом уровень ликвидности поддерживается на комфортном уровне: денежные средства и их эквиваленты составляют более 12% от объема активов на 30 сентября 2020 года, говорится в сообщении.

Обязательства группы с начала года выросли на 1,3% (на 36,5 млрд рублей) и на 30 сентября 2020 года составили 2,8 трлн рублей. На рост обязательств оказала влияние валютная переоценка. В то же время в отчетном периоде сократилась задолженность перед правительством и Банком России на 12,3% (на 94,7 млрд рублей) в связи с прекращением признания обязательств по депозитным договорам Банка России.

Операционный доход за девять месяцев 2020 года составил 146,1 млрд рублей, что на 34,2% больше показателя аналогичного периода 2019 года. В структуре операционного дохода чистый процентный доход составил 6,3 млрд рублей, чистый комиссионный доход - 11,1 млрд рублей, непроцентный доход - 128,7 млрд рублей. Снижение процентного дохода объясняется в том числе снижением ключевой ставки Банка России и особенностью начисления процентов по обесцененным кредитам по стандартам МСФО.

Капитал группы за девять месяцев 2020 года вырос на 172,5 млрд рублей (на 40,6%) и на 30 сентября 2020 года составил 597,6 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала ВЭБа по РСБУ на 1 октября составил 12,9%.

ВЭБ пока не фиксирует существенного ухудшения положения своих заемщиков, сообщил журналистам финансовый директор госкорпорации Андрей Московских.

"Мы с нашими клиентами постоянно работаем, оцениваем ситуацию. Ситуация достаточно уникальна, я бы сказал, что мы в такой "идеальный шторм" попали. Значительного ухудшения положения заемщиков мы не фиксируем сейчас. Понятно, что им нелегко, но трудности во многом они преодолевают", - отметил он.

Московских также объяснил, почему кредитные ставки ВЭБа снижаются быстрее, чем ставки по привлеченным средствам. "Мы стараемся привлекать достаточно длинные пассивы, поскольку мы занимаемся проектным финансирование и все наши кредиты, они тоже длинные. Для того, чтобы у нас не было "ловушки" ликвидности, мы пытаемся условно дюрацию одного и другого уравнять. И как только получается, что по кредитам, то есть по активной стороне, выгасился кредит, у нас его купили или еще какая-то такая ситуация, то по пассивной стороне этого резко произойти не может. В результате получается, что по активной стороне процентный доход уменьшается за счет того, что деньги вкладываются заново, а на пассивной стороне мы остаемся с тем самым длинным пассивом, соответственно, он пока остается дорогой", - сказал финансовый директор ВЭБа.