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Чистый убыток "Газпрома" по МСФО в III квартале оказался хуже ожиданий

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в третьем квартале 2020 года составил 251,297 млрд рублей (после прибыли в 211,789 млрд рублей за аналогичный период 2019 года), сообщила компания.

Это хуже среднерыночного прогноза (222 млрд рублей). Точнее всех этот показатель угадали в JP Morgan.

Как говорится в отчете концерна по МСФО, выручка снизилась на 14% - до 1398,07 млрд рублей, прогноз составлял 1377 млрд рублей.

EBITDA "Газпрома" упала на 10% - до 332,911 млрд рублей, существенно превзойдя консенсус (288 млрд рублей). Тут ближе всех к истине был прогноз "ВТБ Капитал".

Убыток по курсовым разницам составил 464,344 млрд рублей (прогноз - 402 млрд рублей).\

Свободный денежный поток (FCF) (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 151,564 млрд рублей (прогноз - минус 93 млрд рублей).

Чистый долг на конец третьего квартала вырос до 4,464 трлн рублей с 3,684 трлн рублей на конец второго квартала.

Газпром

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