РФ в ноябре увеличила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 0,1%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России по итогам 29 дней ноября составила 1365,4 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн (0,1%) выше, чем в октябре, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Как сообщал ранее "Интерфакс", среднесуточная добыча конденсата в октябре, статистика по которому публикуется с месячным лагом, выросла до 105 тыс. т против 100 тыс. тонн в сентябре.

Если предположить, что добыча конденсата в ноябре осталась на октябрьском уровне (обычно добыча конденсата в осенне-зимний период увеличивается с ростом добычи газа), то добыча исключительно нефти в ноябре может составить 1260,4 тыс. тонн. При пересчете в баррели со средним коэффициентом 7,22 добыча нефти составляет 9,1 млн б/с. По условиям сделки ОПЕК+ Россия в ноябре должна держать производство нефти на уровне 9 млн б/с.

Таким образом, исполнение сделки можно оценить в 95%.