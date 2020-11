Рост Nikkei 225 в ноябре был максимальным за 27 лет

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В ноябре месячный прирост японского Nikkei 225 стал максимальным за 27 лет, а австралийского S&P/ASX 200 - за два десятилетия, с момента создания индекса. Об этом сообщает MarketWatch.

В понедельник фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в понедельник из-за новой волны вызванных пандемией COVID-19 опасений, несмотря на рост до рекорда американского рынка акций и позитивную статистику.

В понедельник Nikkei 225 опустился на 0,8%. В число лидеров падения котировок вошли акции Tokai Carbon Co. (-7,9%), Daiwa House Industry Co. (-7%) и Tobu Railway Co. (-6,9%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony сократилась на 1,1%, автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor - на 3,5% и 4,8% соответственно.

Между тем бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 2,2%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,3%.

Розничные продажи в Японии в октябре выросли впервые за восемь месяцев, при этом темпы повышения стали максимальными с сентября 2019 года. Показатель подскочил на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. По сравнению с сентябрем текущего года продажи увеличились на 0,4%.

Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые ожидали дальнейшего снижения обоих показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в октябре увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, подъем продолжался уже пятый месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,1%.

Активность в промышленности Китая в октябре росла девятый месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в октябре поднялся до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Это максимальная отметка с сентября 2017 года.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Наиболее существенно в Гонконге подешевели акции нефтепроизводителей CNOOC, PetroChina и Sinopec - соответственно на 14%, 6,1% и 6,9%. По данным американских СМИ, администрация президента США Дональда Трампа намерена включить в "черный список" еще четыре китайских компании, включая CNOOC и крупнейшего в стране производителя чипов SMIC (-2,7%).

Цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. упала на 3%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 5,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,6%.

При этом позитивную динамику показали акции производителя электроники Xiaomi Corp. (+1,7%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+2,8%), а также банка Industrial & Commercial Bank of China (+1%).

Южнокорейский индекс Kospi за день снизился на 1,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - повысилась на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,3%, завершив " в минусе" третью сессию подряд. Однако в ноябре он подскочил на 10%, что стало лучшим месячным повышением с начала расчета индекса в марте 2000 года, отмечает Trading Economics.

Котировки акций Qantas снизились на 2,5% после того, как авиакомпания объявила о намерении сократить около 2 тыс. рабочих мест на фоне продолжающегося спада в туристической отрасли из-за пандемии COVID-19.

Цена бумаг Treasury Wine Estates рухнула на 6,9%. Крупнейшая в Австралии винодельческая компания планирует перенаправить в другие страны часть продукции, которую она ранее поставляла в Китай. В КНР с субботы введены импортные пошлины на австралийские вина.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,7% и 0,6% соответственно.