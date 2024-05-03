Maersk вновь запустил процесс ликвидации российской "дочки" по контейнерным перевозкам

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Единственный участник ООО "Маэрск" (Санкт-Петербург) принял решение возобновить процесс ликвидации компании после приостановки.

Согласно материалам "Федресурса", решение о ликвидации ООО "Маэрск" принято единственным акционером 10 апреля 2024 года. Требования кредиторов этой компании могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента публикации сообщения, председателем ликвидационной комиссии назначена Ольга Семенова.

Как сообщалось, Maersk первоначально принял решение ликвидировать российскую "дочку" по контейнерным перевозкам в 2022 году. Процедура ликвидации была запущена в ноябре 2022 года.

Согласно отчетности компании за 2023 год, в связи с приостановкой операционной деятельности компании и началом процесса ликвидации все работники общества были уволены по соглашению сторон в феврале 2023 года. Однако в июне 2023 года единственный участник общества принял решение об отмене процедуры ликвидации и о возобновлении деятельности. При этом в материалах отчетности отмечается, что "в связи с нахождением в ликвидации в отчетном периоде общество не осуществляло основной операционной деятельности и не получало выручки".

По данным ЕГРЮЛ на 3 мая, 100% уставного капитала ООО "Маэрск" принадлежит учредителю - датской Maersk Line Agency Holding A/S (подразделение Maersk по морским контейнерным перевозкам). ООО "Маэрск" было зарегистрировано путем реорганизации ЗАО "Маэрск" в 2014 году.

Как сообщалось, датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S в 2022 году заявила о прекращении работы в России и уведомила российских клиентов о старте сворачивания бизнес-активности компании в стране.