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РФ в этом сельхозгоду снизила экспорт сахара почти на 50%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия с 1 августа (начало сельхозгода по сахару) по 22 ноября экспортировала 121,7 тыс. тонн сахара, что почти на 50% меньше, чем годом ранее, следует из мониторинга Центра агроаналитики при Минсельхозе.

В то же время экспорт сахара-сырца вырос в 2,8 раза, до 35,3 тыс. тонн.

Главными импортерами белого сахара являются Узбекистан (51,1 тыс. тонн), Украина (21,7 тыс. тонн), Азербайджан (13,4 тыс. тонн) и Казахстан (12,9 тыс. тонн). В эти страны вывезено 99,1 тыс. тонн, что составляет 81,4%, российского экспорта белого сахара. Сахар-сырец в основном отгружался в Казахстан - 32,4 тыс. тонн.

Центр также сообщил, что за неделю с 16 по 22 октября экспорт составил 1,7 тыс. тонн (на 45,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей, без учета торговли со странами ЕАЭС). Больше всего сахара вывезено на Украину (0,7 тыс. тонн), в Монголию (0,3 тыс. тонн) и Азербайджан (0,2 тыс. тонн).

За месяц (26 октября - 22 ноября) из России отгружено 11,2 тыс. тонн сахара, что также ниже показателя предыдущего месяца.

Сахар в основном экспортировался из Москвы, Краснодарского края и Липецкой области.

Минсельхоз

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