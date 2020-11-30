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Красная рыба начала дорожать в центральной России перед Новым годом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Оптовые цены на красную рыбу в центральных регионах РФ растут в ожидании повышенного спроста в преддверии Нового года.

Как сообщает Росрыболовство, за неделю с 23 по 29 ноября кета подорожала на 1,6%, до 310 рублей за 1 кг, горбуша - на 2%, до 245 рублей.

В то же время цены на минтай, активно повышавшиеся в последнее время, за этот период снизились на 1%, до 101 рубля за 1 кг. Цены на другие популярные виды мороженой рыбы не изменились, отмечает ведомство.

На Дальнем Востоке, где добывается минтай, цены на него снизились на 3,2%, до 90 рублей за 1 кг. Камбала подешевела на 3,3%, до 58 рублей. Эта динамика связана с ростом предложения рыбы из промысловых районов и проблемами с реализацией продукции на внешних рынках из-за карантинных ограничений.

В северо-западных регионах к снижению цен привело пополнение складских запасов на фоне ослабления внутреннего и экспортного спроса. Так, треска подешевела на 1%, до 203 рублей за 1 кг, пикша - на 0,7%, до 142 рублей, скумбрия - на 5,8%, до 130 рублей, сельдь - на 2,6%, до 75 рублей за 1 кг.

Росрыболовство также сообщило, что розничные цены продолжают повышаться. С начала года они выросли на 3,9%.

Росрыболовство

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