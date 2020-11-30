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Греф сообщил о давлении на Сбербанк при выходе на новые рынки

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк, безоговорочный лидер российского финансового рынка, выходя в другие сегменты, сталкивается с сильным давлением - и даже, невзирая на свой государственный статус, административного характера.

"Когда мы приходим сегодня на новые для нас рынки, в общем, мы видим, что не всегда рукоплещут, мягко скажем", - сказал глава банка Герман Греф на сессии Q&A в рамках презентации новой стратегии, подавляющее большинство вопросов в ходе которой так или иначе связаны с развитием нефинансовых активов Сбербанка и в особенности - сегмента e-commerce.

"Мы видим (аналогичную - ИФ) ситуацию в США, когда где-то появляется из hi-tech кто-то в новой отрасли, игроки, как правило, не очень счастливы этому. То же самое несчастливы нам. И, конечно, на нас будет продолжаться давление, медийное давление, административное давление и так далее, будут стараться всячески помешать нам двигаться вперед", - заявил Греф.

"Мы к этому готовы, я в таких условиях живу последние 20 лет, поэтому я надеюсь, что у нас всех вместе, как у команды, хватит сил все это преодолеть", - сказал глава Сбербанка.

Сбербанк Герман Греф

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