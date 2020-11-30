Регуляторы США призвали банки отказаться от LIBOR после 2021 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американские регуляторы призвали банки отказаться от использования ставок LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) – одного из основных финансовых индикаторов – в новых контрактах как можно быстрее и, в любом случае, после 31 декабря 2021 года.

Финансовый индикатор LIBOR долгое время являлся ориентиром для огромного числа финансовых контрактов, включая ипотечные кредиты. Регуляторы США решили отказаться от использования LIBOR после скандала с манипулированием этой ставкой банками.

Федеральная резервная система (ФРС), Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) и Управление контролера денежного обращения (OCC) опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что новые контракты, заключаемые банками, должны основываться на альтернативной процентной ставке или в них должно быть четко прописано, какая ставка будет ориентиром для контракта после того, как ICE Benchmark Administration прекратит публикацию долларовых ставок LIBOR.

"Такие действия необходимы, чтобы содействовать планомерному и безопасному уходу от LIBOR", - говорится в заявлении регуляторов.

ICE сообщила в понедельник, что намерена прекратить публикацию недельной и двухмесячной долларовых ставок LIBOR в конце декабря 2021 года, а остальных долларовых LIBOR – в конце июня 2023 года.

В качестве альтернативы LIBOR была предложена ставка Secured Overnight Funding Rate (SOFR), рассчитываемая Федеральным резервным банком Нью-Йорка. В основе расчета SOFR – операции РЕПО на рынке US Treasuries со сроком overnight.

Регуляторы, однако, разрешают банкам пользоваться любой индикативной ставкой, соответствующей их финансовой модели и потребностям клиентов.