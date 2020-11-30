В ЕЭК не ожидают повышения цены на газ для Белоруссии в 2021 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Цены на газ для Белоруссии в следующем году вряд ли превысят уровень этого года, полагает председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

"На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года", - заявил Мясникович в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

По его словам, "есть инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены были равнодоходные".

"Особенно то, что касается тарифа на прокачку газа по территории РФ, пока газ дойдет до Беларуси. Это составляет львиную долю стоимости энергоресурсов", - отметил глава коллегии ЕЭК.

Днем в понедельник Мясникович после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не исключил, что Москва и Минск могут решить газовый вопрос в двустороннем формате, не дожидаясь его решения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его мнению, это было бы "гораздо проще и удачнее".

Глава коллегии ЕЭК отметил, что вопрос создания общего рынка в ЕАЭС остается в проекте стратегических направлений развития союза, проект соответствующего международного договора планируется разработать в 2021 году, но между членами объединения есть разногласия в подходах к формированию общего рынка газа, передает госагентство БелТА.

"Россия и Казахстан занимают одну позицию, Белоруссия, Армения и Киргизия - другую. Причем Киргизия еще предлагает урегулировать торговлю газом с третьими странами: она уже частично закупает его у Узбекистана. Поэтому вопрос непростой, дискуссионный. Я думаю, это будет один из ключевых вопросов повестки 11 декабря", - полагает Мясникович.

11 декабря в онлайн-формате пройдет саммит ЕАЭС. Ожидается, что лидеры стран союза утвердят стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Соглашение планировалось подписать в мае, но оно было отправлено на доработку.

Помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина поясняла, что в проекте стратегии не согласован единственный вопрос - о ценах на транспортировку газа.

Вопрос тарифов на транспорт газа обсуждается в рамках ЕАЭС в течение последних трех лет в рамках запланированного создания с 2025 года единого рынка газа. Для Белоруссии вопрос тарифов на транзит является принципиально важным, поскольку от него в значительной степени зависит стоимость поставок газа.