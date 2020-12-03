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"Роснефть" открыла в Карском море 2 новых газовых месторождения

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" по итогам бурения осенью 2020 года открыла в Карском море 2 новых газовых месторождения с предварительными запасами 1,3 трлн куб. м., сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Работы проводились на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, скважины были пробурены на Викуловской и Рагозинской структурах.

"Обе скважины успешно пробурены, по результатам испытаний подтверждена продуктивность юрских отложений, и открыты два новых газовых месторождения с предварительной суммарной оценкой запасов 1,3 трлн куб. м.", - сказали в Минприроды.

Материалы по месторождениям представлены в ФБУ "ГКЗ" Роснедра. Завершение экспертизы планируется в декабре 2020 года - в результате чего будет принято решение о статусе месторождений и их постановке на государственный баланс.

В августе глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что компания в июле 2020 года самостоятельно начала бурение в Карском море: в районе Новой Земли "Роснефть" бурила поисково-оценочные скважины Викуловская и Рагозинская на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, суммарные ресурсы которых составляют почти 2 млрд тонн нефти и 3,7 трлн куб. метров газа.

В 2014 году на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море "Роснефть" совместно с американской Exxon пробурила скважину Университетская-1, подтвердившую наличие залежей углеводородов. По результатам бурения открыто нефтегазовое месторождение "Победа" с запасами нефти по категории С1+С2 130 млн тонн и газа 442 млрд куб. метров.

Позже Роснедра сообщили, что геологическая модель на месторождении "Победа" оказалась сложнее, чем прогнозировалось, поэтому бурение второй скважины требует дополнительного анализа.

ExxonMobil из-за американских санкций была вынуждена свернуть деятельность в России, за исключением проекта "Сахалин-1". "Роснефть" заявила, что самостоятельно продолжит развивать этот проект. Американские секторальные санкции, введенные в 2014 году, запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.

Роснефть Карское море Минприроды

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