ВТБ открыл структуре Elme Messer кредитный лимит на 1,7 млрд руб.

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ установил ООО "Елме Мессер Рус" (входит в эстонскую Elme Messer Gaas) кредитно-документарный лимит на сумму более 1,7 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Кредитные средства будут направлены на строительство воздухоразделительного завода по производству промышленных, пищевых и медицинских газов в особой экономической зоне "Моглино" в Псковской области. Совокупный годовой объем производства составит около 90 тыс. тонн.

Лимит открыт на 8 лет, он также предполагает обеспечение договора займа (на 499 млн рублей - ИФ) компании с Фондом развития промышленности РФ.

Запуск завода запланирован на конец 2021 - начало 2022 года. Новое предприятие станет крупнейшим в сегменте производства сжиженных газов в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщалось ранее, Elme Messer Gaas планирует вложить в строительство завода 2 млрд рублей, соответствующее соглашение было подписано компанией с губернатором региона Михаил Ведерниковым в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года. Ранее запуск предприятия был намечен на III квартал 2021 года.

Elme Messer Gaas основана в 1999 году как совместное предприятие A/S BLRT (Эстония) и Messer Group (Германия).

ВТБ по итогам 9 месяцев 2020 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".