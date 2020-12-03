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ВЭБ увеличил объем размещения бондов до 25 млрд рублей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-22 с не менее 20 млрд рублей до 25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,95% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 6,04% годовых.

Сбор заявок на выпуск проходил 3 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 8 декабря.

Организаторами выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз госкорпорация выходила на долговой рынок с некраткосрочными выпусками в июле текущего года. Тогда ВЭБ в полном объеме разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-21 объемом 20 млрд рублей по ставке 5,74% годовых.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 224,36 млрд рублей, 6 выпусков классических облигаций на 277,6 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $1,15 млрд.

ВЭБ

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