Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:15Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

"Роснефть" на прошлой неделе выкупала акции в рамках buyback по самой высокой цене

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" с 30 ноября по 4 декабря в рамках buyback приобрела всего 13 тыс. акций и GDR, что является минимальным объемом с начала программы.

Согласно данным компании, на эти цели на прошлой неделе было направлено $0,1 млн. Средневзвешенная цена акции в этот период составила $5,83, и это стало самым высоким значением за весь период buyback.

На данный момент общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на Московской бирже/Лондонской фондовой бирже, достиг 80 962 983 штук, что составляет 0,7638% от уставного капитала НК и 23,81% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп $371,1 млн. Самая низкая цена приобретения была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн.

"Роснефть" с 23 ноября по 2 декабря впервые не выкупала акции из-за несоответствия конъюнктуры рынков параметрам buyback. Средневзвешенная цена за акцию "Роснефти" на Лондонской фондовой бирже составляла около $6,2. Компания возобновила покупку бумаг 3 декабря, когда акции компании продавались по $5,8.

Программа buyback "Роснефти"

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Срок окончания программы был запланирован до 31 декабря 2020 года включительно, но в конце ноября совет директоров компании одобрил продление программы до 31 декабря 2021 года.

Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться по итогам завершения программы советом директоров компании.

Роснефть

Новости

Brent подешевела до $49,02 за баррель на фоне ситуации с COVID-19

Brent подешевела до $49,02 за баррель на фоне ситуации с COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 декабря

Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания

Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания

Инфляция в РФ за 11 месяцев превысила прогноз правительства на весь год

Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

"Роснано" возглавил Сергей Куликов

Доллар опустился ниже 74 руб. впервые со 2 сентября

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Суд отменил приватизацию "Башкирской содовой компании"

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов впервые с января

Цены на нефть уверенно повышаются после решения ОПЕК+

Цены на нефть уверенно повышаются после решения ОПЕК+
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');