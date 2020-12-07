"Роснефть" на прошлой неделе выкупала акции в рамках buyback по самой высокой цене

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" с 30 ноября по 4 декабря в рамках buyback приобрела всего 13 тыс. акций и GDR, что является минимальным объемом с начала программы.

Согласно данным компании, на эти цели на прошлой неделе было направлено $0,1 млн. Средневзвешенная цена акции в этот период составила $5,83, и это стало самым высоким значением за весь период buyback.

На данный момент общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на Московской бирже/Лондонской фондовой бирже, достиг 80 962 983 штук, что составляет 0,7638% от уставного капитала НК и 23,81% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп $371,1 млн. Самая низкая цена приобретения была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн.

"Роснефть" с 23 ноября по 2 декабря впервые не выкупала акции из-за несоответствия конъюнктуры рынков параметрам buyback. Средневзвешенная цена за акцию "Роснефти" на Лондонской фондовой бирже составляла около $6,2. Компания возобновила покупку бумаг 3 декабря, когда акции компании продавались по $5,8.

Программа buyback "Роснефти"

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Срок окончания программы был запланирован до 31 декабря 2020 года включительно, но в конце ноября совет директоров компании одобрил продление программы до 31 декабря 2021 года.

Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться по итогам завершения программы советом директоров компании.