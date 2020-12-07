Аргумент о COVID-19 не помог "Победе" отсрочить взыскание 34 млн руб.

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа", ссылаясь на финансовые проблемы из-за COVID-19, попыталась отсрочить решение суда взыскать с нее почти 34 млн рублей в пользу ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета". Истец убедил суд в несостоятельности таких аргументов, указав на наличие у лоукостера более 6 млрд рублей нераспределенной прибыли.

Свой иск к "Победе" Росгидромет, поставляющий метеосводки для экипажей воздушных судов, подал в Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года. Изначально истец требовал 48,5 млн руб.: столько денег, по его версии, "Победа" не заплатила за его услуги в период с июня 2016 по март 2017 года. В феврале этого года суд частично удовлетворил иск Росгидромета, решив взыскать с лоукостера около 34 млн руб. Тот подал апелляционную жалобу, но Девятый арбитражный апелляционный суд ее не удовлетворил.

Тогда "Победа" попросила арбитражный суд отсрочить взыскание исковой суммы. Лоукостер сослался на то, что в связи с распространением COVID-19 он был вынужден полностью приостановить операционную деятельность с 1 апреля по 1 июня 2020 года, что вызвало отсутствие денег для погашения задолженности перед истцом, говорится в материалах судебной картотеки. Но Росгидромет в своем отзыве указал на отсутствие у ответчика "неустранимых на момент обращения в суд обстоятельств", препятствующих исполнению судебного решения.

В качестве контраргумента Росгидромет сослался на отчетность "Победы" по РСБУ за 2019 год, в которой говорится, что нераспределенная прибыль компании на конец отчетного периода составляет более 6 млрд руб. Это, по мнению истца, "полностью исключает довод о тяжелом материальном положении и невозможности исполнить судебный акт". Кроме того, Росгидромет привел статистику Росавиации, из которой следует, что после возобновления полетов в июне "Победа" показывала положительную динамику перевозок. Так, в июле ее услугами воспользовались 1,04 млн пассажиров (+1,6% г/г), в августе - 1,2 млн (+17% г/г).

"С учетом имеющихся в материалах дела доказательств суд приходит к выводу о том, что ответчик в нарушение статей 65 и 324 АПК РФ документально не обосновал наличия обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта - решения от 12 марта 2020 г. по настоящему делу в настоящее время, а также невозможность его исполнения в будущем, в связи с чем оно не подлежит удовлетворению", - говорится в определении суда.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково". За девять месяцев этого года "Победа" получила 1,2 млрд руб. чистой прибыли, следует из отчетности "Аэрофлота" по МСФО. По данным отраслевых аналитиков, прибыльность российского лоукостера на фоне COVID-кризиса перевозок - вероятно, исключительный пример в мировой авиации.