Рубль вечером подрос к доллару и евро в ожидании новых стимулов в США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро перешли к снижению на Московской бирже в понедельник вечером; рубль развернулся вверх и активно растет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets, ожидающими принятия новой программы стимулирования экономики США.

Курс доллара США составил 73,47 руб. в 19:00, что на 58,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,15 руб., подешевев на 65,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61,54 копейки - до 81,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после снижения в первой половине дня развернулся вверх и активно повышается к доллару и евро вслед за другими валютами emerging markets, рассчитывающими на принятие новой программы стимулирования экономики США.

На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Как сообщает Associated Press, ожидается, что президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддержат этот проект, за исключением прямых выплат гражданам в размере $1200 на человека.

Тем временем координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом доктор Дебора Биркс заявила в воскресенье в эфире NBC, что текущая вспышка коронавируса является "худшим событием, с которым столкнулась страна, не только с точки зрения здравоохранения".

Как отмечает CNBC, обеспокоенность по поводу продолжающегося роста новых случаев заражения связана с тем, что больницы по стране заполняются пациентами. По состоянию на субботу, более 100 тыс. заболевших коронавирусом в США находились в больницах, свидетельствуют данные Covid Tracking Project.

Участники торгов в целом несколько сократили активность, так как на этой неделе состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), который в данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, курс рубля относительно доллара США в ходе дневной сессии понедельника обновил максимумы последних трех месяцев. "Новая торговая неделя началась с роста курса доллара до 74,5 руб. Однако днем рыночные настроения изменились, и американская валюта начала снижаться на фоне укрепления евро до 1,216 за доллар на глобальном рынке. На наш взгляд, до четверга, когда состоится очередное заседание ЕЦБ, европейская валюта может укрепляться относительно доллара до 1,22, что позитивно скажется и на курсе российского рубля. Стоит отметить, что уже третью неделю подряд цена барреля марки Brent не может преодолеть отметку $50 за баррель, а это значит, что наблюдаемое укрепление рубля происходит за счет валютной переоценки", - отмечает Союнов.

Ранее в ходе торгов инвесторы были обеспокоены рисками усиления напряженности в американо-китайских отношениях. На прошлой неделе министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний": China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

Тем временем, объем китайского экспорта в ноябре вырос по итогам шестого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами.

Экспорт в долларовом выражении подскочил на 21,1% относительного того же месяца прошлого года - максимальными темпами с февраля 2018 года - до $268,07 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем ожидали повышения на 12%, сообщает Trading Economics. В октябре объем китайского экспорта повысился на 11,4%.

Профицит торгового баланса Китая в прошлом месяце увеличился до $75,42 млрд - максимума с начала расчета этих данных в январе 1981 года - по сравнению с $37,18 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $53,5 млрд, в октябре он составил $58,44 млрд.

"Новую неделю большинство валютных площадок на развивающихся рынках начали с торгов в красной зоне, чему способствовало очередное усиление негативной риторики во взаимоотношениях между Китаем и США (в частности, американские власти готовятся ввести санкции против несколько десятков китайских чиновников). Настроения инвесторов на рынках EM не смогли даже поддержать достаточно сильные утренние данные по экспорту и торговому балансу Китая. Рубль не являлся исключением и с самого утра торговался в красной зоне. (. . .) Однако во второй половине дня ситуация кардинально изменилась. После достижения отметки в 91,2 пункта индекс доллара заметно скорректировался и растерял все свое утреннее преимущество. Вслед за падением индекса доллара вышли в плюс и отдельные валюты EM. В том числе российская валюта к концу дня торговалась уже в плюсе на 0,7%, преодолев отметку в 73,5 рубля по доллару. Вместе с рублем вышли в плюс на рынках EM валюты Бразилии, ЮАР и Аргентины. В целом следует отметить, что за последнюю неделю рубль укрепился к доллару примерно на 3,7%, продемонстрировав одну из лучших динамик на рынке EM и уступив среди своих "коллег" по росту лишь бразильскому реалу, прибавившему порядка 4,3%", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, опускаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник снизилась на 0,71% - до $48,9 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,84% - до $45,87 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики.

Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн баррелей в сутки, как планировалось, а только на 0,5 млн баррелей в сутки.

"На этой неделе инвесторы ждут ежемесячного обзора нефтяного рынка от Управления энергетической информации США (EIA). Мы полагаем, что на этот раз данные EIA будут достаточно оптимистичными после недавних обнадеживающих сообщений о вакцинах от коронавируса и предстоящей массовой вакцинации в ряде стран, а также в связи с решением ОПЕК+ воздержаться от наращивания добычи в январе. На предстоящей неделе в центре внимания, вероятно, также будет Иран, президент которого Хасан Роухани заявил, что его страна подготовит ресурсы и оборудование для увеличения добычи и экспорта нефти в течение ближайших трех месяцев. Напомним, что в Тегеране рассчитывают на некоторое смягчение американских ограничений на экспорт иранской нефти после вступления Джо Байдена в должность президента США (ранее он давал понять, что хотел бы вернуться к соглашению по иранской ядерной программе, из которого Соединенные Штаты вышли в 2018 году). По нашим оценкам, в этом случае Иран сможет поставлять на мировой рынок около 2,0 млн баррелей нефти в сутки", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

Банки РФ в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 364 дня привлекли 10 млрд 525,7 млн рублей, на аукционе были удовлетворены все заявки, следует из материалов ЦБ РФ.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 4,7123% годовых. Минимальная заявленная ставка составила 4,5000%, максимальная - 8,7500%.

ЦБ РФ с июня ежемесячно проводит аукционы годового репо. Особого спроса у банков на годовое репо не отмечается. Из семи проведенных аукционов декабрьский стал третьим результативным. В июне банки привлекли 5,1 млрд рублей, в октябре - 20,01 млрд рублей, четыре аукциона не состоялись из-за отсутствия спроса.

Начиная с ноябрьского аукциона лимит составляет 100 млрд рублей, для первых пяти аукционов он составлял 400 млрд рублей.

Большей популярностью у банков на фоне роста размещения Минфином ОФЗ пользуются аукционы месячного репо ЦБ.

Банки РФ в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли 806,845 млрд рублей при лимите 1,5 трлн рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 4,3501% годовых, в заявках были указаны ставки в диапазоне 4,3500-4,3600%.

На предыдущем аналогичном аукционе в ноябре банки привлекли 1,2 трлн рублей, в октябре - 600 млрд рублей.

"В понедельник Банк России проводил очередные срочные аукционы РЕПО (на месяц и год). С учетом крупного погашения средств в среду (1,2 трлн рублей по аукционному РЕПО, проведенному 9 ноября) спрос на аукционе был ожидаемо высоким, однако банки смогли сократить свою задолженность перед ЦБ. Так, регулятор решил подстраховаться и предложил на аукционе сроком 35 дней лимит на 1,5 трлн рублей, однако банки привлекли лишь чуть более 800 млрд рублей. Спрос на годовом аукционе был традиционно незначительным, составив 10,5 млрд рублей", - отметил Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 декабря на 0,23 копейки, до 74,2506 руб., и уменьшил курс евро на 29,93 копейки, до 89,9695 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился в понедельник на 1,71 копейки по отношению к пятнице и составил 74,1976 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 4,41 копейки и составил 74,082 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 196,327 млн, из которых $849,518 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 346,809 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 36,3 копейки, до 89,9462 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 45,54 копейки и составил 89,7277 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR569,706 млн, из которых EUR149,621 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR420,085 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 21 базисный пункт (б.п.) - до 4,14% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 4,44% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 4,74% и 4,97%, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 4,9% годовых.