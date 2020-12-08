Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:39Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 591 203+517 475

"ВТБ Капитал" возобновил анализ "Магнита" с рекомендацией "покупать" для его акций и GDR

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" возобновил анализ ПАО "Магнит", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет 6300 рублей и $19 за штуку соответственно.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Магнита", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 5514,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены GDR данной торговой сети, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $17,32 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций и GDR "Магнита" составляет порядка 5020,5 рубля и $16,08 за штуку соответственно.

ВТБ Магнит

Новости
Экономический кризис

Беглова попросили смягчить новогодние ограничения для музеев и ресторанов Петербурга

Тинькофф банк задумался о запуске ипотечного кредитования

Brent подешевела до $49,02 за баррель на фоне ситуации с COVID-19

Brent подешевела до $49,02 за баррель на фоне ситуации с COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 декабря

Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания

Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания

Инфляция в РФ за 11 месяцев превысила прогноз правительства на весь год

Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

"Роснано" возглавил Сергей Куликов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');