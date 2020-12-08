"ВТБ Капитал" возобновил анализ "Магнита" с рекомендацией "покупать" для его акций и GDR

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" возобновил анализ ПАО "Магнит", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет 6300 рублей и $19 за штуку соответственно.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Магнита", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 5514,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены GDR данной торговой сети, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $17,32 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций и GDR "Магнита" составляет порядка 5020,5 рубля и $16,08 за штуку соответственно.