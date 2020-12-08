Греф не увидел "пузыря" на фондовом рынке из-за притока средств физлиц

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф не видит "пузыря" на российском фондовом рынке из-за притока туда средств физлиц.

"В целом я пока не вижу никакого "пузыря". Обсуждать очень рано возможность возникновения "пузыря", - сказал Греф на онлайн-конференции во вторник.

По его словам, часто говорят о возникновении "пузыря" на рынке высокотехнологичных компаний в Силиконовой долине, на Nasdaq и так далее. "Но пока вы видите, что каждый год предрекают этому рынку крах, пока он только растет", - отметил топ-менеджер.

"Если говорить о нашем рынке, то я пока не вижу никаких признаков перегрева. Если говорить о Сбербанке, фундаментально, я считаю, наша компания очень сильно недооцененная, и в этом смысле у нас есть хороший потенциал роста", - сказал финансист.

Он отметил, что, действительно, сегодня большее количество средств направляется в фонды, управляющие компании, на брокерские счета. "Это связано с тем, что все ожидают восстановления рынка. И, конечно же, снижение доходности по депозитным счетам. Я не вижу здесь никакой существенной проблемы в силу того, что все-таки ожидания у нас от восстановления рынка тоже позитивные", - пояснил Греф.

По его словам, в последние месяцы российский рынок существенно подрастает. "Все те люди, которые идут на рынок, они, конечно же, либо должны обладать собственной компетенцией по оценке рынка, то есть быть квалифицированными инвесторами, либо все-таки инвестировать в фонды и отправлять деньги управляющим компаниям, которые зарекомендовали себя длительным успешным опытом доходного управления активами", - сказал Греф.