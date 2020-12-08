Глава ЦБ сочла, что госдолг РФ остается невысоким при росте заимствований

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Уровень российского госдолга остается невысоким даже после увеличения заимствований для покрытия дефицита на фоне пандемии, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV.

"Я думаю, что уровень госдолга низкий, даже после роста госдолга в этом году, связанного с расходами из-за пандемии, уровень госдолга достаточно низкий - это не более 20% ВВП", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что Банк России может использовать свои обычные инструменты для смягчения монетарной политики, потому что ключевая ставка далека от нижней эффективной границы, сейчас ставка равна 4,25%. "Поэтому очень важно в этих условиях иметь все инструменты, чтобы реагировать, если ситуация ухудшится", - сказала глава ЦБ.

Как сообщалось ранее, федеральный бюджет предусматривает, что объем госдолга в 2021 году достигнет уровня 20,4% ВВП (23,55 трлн рублей) по сравнению с 19,1% ВВП (20,398 трлн рублей) в 2020 году. В последующие годы он продолжит расти: 20,8% ВВП (25,883 трлн рублей) и 21,4% ВВП (28,407 трлн рублей). Внутренний долг будет преобладать в общей структуре (77,8%, 79,3% и 80,8%) и составит 18,3 трлн рублей, 20,52 трлн рублей, 22,95 трлн рублей соответственно.