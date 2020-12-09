Минэкономразвития предложило меры для роста инвестиций в РФ на 70%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ сформировало пакет предложений, которые должны обеспечить рост инвестиций в основной капитал не менее чем на 70% к 2030 году по сравнению с показателем 2020 года (это задача является одной из национальных целей).

Соответствующий перечень мер содержится в письме первого замминистра Минэкономразвития Андрея Иванова первому вице-премьеру Андрею Белоусову. С текстом документа ознакомился "Интерфакс", в Минэкономразвития подтвердили подлинность письма. В письме отмечается, что предложения обсуждались на совещаниях с бизнес-ассоциациями.

"По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 19,3 трлн рублей, в 2020 году указанный объем прогнозируемо составит 19,1 трлн рублей в текущих ценах (что соответствует 18,03 трлн рублей в ценах 2019 года). Для обеспечения роста показателя к 2030 году в соответствии целевым уровнем потребуется увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 12,6 трлн рублей (в ценах 2019 года)", - численно описывают в Минэкономразвития национальную цель.

Большой блок предложений касается модной в этом году темы – соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Минэкономразвития для привлечения финансирования в проекты СЗПК в частности предлагает включать облигации, выпущенные под реализацию СЗПК-проектов, в ломбардный список Банка России.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность стабилизации ставок НДПИ на уровне 2020 года в отношении отдельных твердых полезных ископаемых в части:

- СЗПК-проектов, реализуемых на новых месторождениях, - на весь срок СЗПК;

- СЗПК-проектов, реализуемых на действующих месторождениях, где степень выработанности превышает 1%;

- компаний, реализующих СЗПК-проект, который одновременно является предметом специального инвестиционного контракта, заключенного до 31 декабря2020 года;

- стабилизации условий налогообложения по обратным акцизам на этан, СУГ и нафту.

Минэкономразвития предлагает распространить "стабилизационную оговорку" СЗПК на проекты в рамках концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, специальных инвестиционных контрактов, соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития и других соглашений путем расширения перечня соглашений, которые могут быть признаны связанными с СЗПК.

Кроме того, предлагается внедрить разновидности СЗПК для стимулирования реализации проектов в приоритетных направлениях экспорта, инфраструктуры, цифровой экономики и технологического развития и предусмотреть для них расширение перечня возмещаемых за счет налогов затрат.

Дополнительно в целях сохранения инвестиционных программ компаний, инвестирующих в СЗПК-проекты в сфере нефтегазохимии, министерство предлагает предусмотреть налоговый вычет по НДПИ на углеводороды, в объеме не более 50% капиталовложений фактически осуществленных материнской компанией.

Одним из предложений по привлечению финансирования является "разработка и внедрение механизма целевой проектной эмиссии (денежная эмиссия, осуществляемая Банком России в целях возмещения капитальных затрат инвестора экономически значимого инвестиционного проекта, в том числе с использованием цифрового рубля) для инвестиционных проектов общенационального значения с использованием счетов эскроу". В 2019 году такой законопроект уже обсуждался, и тогда ЦБ выступил против, увидев в этом риски для инфляции и макроэкономической стабильности и угрозу своей независимости.

В целях развития инструментов акционерного финансирования в частности предлагается отменить законодательные ограничения для размещения привилегированных акций более 25% процентов от уставного капитала непубличного акционерного общества и отменить данные ограничений для создаваемых публичных обществ.

Минэкономразвития РФ также предлагает ввести регрессивную шкалу налогообложения дивидендов для физических лиц, инвестирующих свои средства в акции или доли компаний на длительный срок. Например, министерство предлагает при инвестировании в акции сроком более 3 лет облагать дивиденды НДФЛ по ставке 8%, более 5 лет – по ставке 3%, более 7 лет – по нулевой ставке.

Всего в пакете мер Минэкономразвития оценивается 149 предложений, поступивших от бизнес-объединений и агентства инвестиционного развития, по росту инвестиций в основной капитал, при этом министерство оценивает по трехбалльной шкале их эффективность и сложность реализации.

В письме министерства также говорится, что "в качестве ответственных за организацию работы по разработке и реализации предлагаемого комплекса мер по стимулированию роста инвестиций в основной капитал предлагается определить Минэкономразвития России и Агентство инвестиционного развития".