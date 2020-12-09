Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду возобновил подъем вслед за выросшими мировыми площадками на надеждах на новые экономические стимулы в США, а также внедрение вакцин от коронавируса; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, при этом лидируют бумаги металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3189,57 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1368 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,3 рубля (-0,21 рубля), золото - $1863,8 за тройскую унцию (-0,6%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,3%), "ММК" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Магнита" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "МТС" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается, но признаки прогресса в обсуждении пакета мер стимулирования экономики в США дают основания для осторожного оптимизма на рынках акций в целом. На валютном рынке в начале торгов в среду возможна консолидация доллара немногим выше отметки 73 руб.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром в среду выглядит умеренно позитивно. В Азии фондовые площадки растут, за исключением материкового Китая, который негативно отреагировал на статистику по ценам (индекс потребительских цен в ноябре сократился на 0,5% г/г, при этом аналитики не ожидали изменений). Опубликованные японские статданные показали, что заказы на оборудование в ноябре росли максимальными темпами за последние 10 лет (+8% г/г), сигнализируя о том, что азиатский регион продолжает уверенное восстановление после пандемии.

Драйвером позитивных настроений на фондовых площадках является новость о том, что министр финансов США Стивен Мнучин представил новое предложение по пакету мер экономической поддержки в размере $916 млрд. Предложение включает средства для федерального правительства и властей штатов, а также надежную гарантию выполнения обязательств перед предприятиями, школами и университетами. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала новый план "прогрессом", но раскритиковала план за то, что в него не входят увеличенные пособия по безработице.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, поддержку рынкам оказывают сообщения о начале массовой вакцинации в Великобритании, а также новости, что вакцина Pfizer близка к получению одобрения контролирующих органов в США. В Конгрессе вновь продолжается обсуждение пакета мер стимулирования американской экономики, но теперь республиканцы и демократы не могут сойтись в итоговой сумме и направлениях помощи. Так, последнее предложение республиканцев составляет $916 млрд и расценивается как неприемлемое. В тоже время инвесторы все больше надеются на заключение сделки к концу года, что поддержит риск-аппетит на рынках.

Ухудшить настроения инвесторов может затягивание принятия пакета стимулов в США и неопределенность в переговорах по Brexit. В среду состоится встреча премьер-министра Великобритании и председателя Еврокомиссии, на которой могут быть устранены некоторые противоречия в сфере торговых отношений, хотя риск выхода без соглашения в этом вопросе вновь повысился.

В отсутствие важной макроэкономической статистики до конца недели фокус инвесторов будет обращен на заседание ЕЦБ в четверг. Регулятор может увеличить программу количественного смягчения, но это не должно стать сюрпризом для рынков.

На умеренно-позитивном внешнем фоне в среду индекс МосБиржи способен вернуться на траекторию роста и предпринять попытку преодолеть уровень 3200 пунктов, считает Антонов.

В США во вторник индексы выросли на 0,3-0,5%, при этом S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,5%) обновили рекордные максимумы. Позитивные новости о вакцине от коронавируса отодвинули на задний план обеспокоенность инвесторов по поводу рекордного числа госпитализированных с COVID-19 в США и затянувшихся переговоров по новым бюджетным стимулам, отмечает MarketWatch.

Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Тем временем в Великобритании во вторник начали массовое применение этой вакцины от коронавируса.

Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Они также пытаются достичь соглашения по новым бюджетным стимулам. На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.

В США с начала пандемии было выявлено более 14,9 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Среднее число новых случаев заражения за семь дней находится на рекордно высоком уровне. На фоне продолжающегося распространения коронавируса некоторые штаты и города были вынуждены ужесточить меры социального дистанцирования.

В среду преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%).

Потребительские цены в Китае в ноябре неожиданно снизились на фоне падения стоимости продуктов питания, и в частности, свинины. Дефляция в КНР была отмечена впервые с октября 2009 года.

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце опустились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,5% в октябре. Эксперты прогнозировали нулевую инфляцию.

Нефть утром в среду консолидируется; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $48,84 за баррель (без изменений и -0,1% во вторник), январская цена WTI - $45,61 за баррель (+0,02% и -0,4% накануне).

Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в Штатах также выросли, сообщил API.

Официальные данные Минэнерго США о запасах будут обнародованы в среду в 18:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 700 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.