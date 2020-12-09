Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Курс рубля сейчас находится на уровнях, которые устраивают и экспортеров, и внутренний рынок, а эффект переноса уже произошедшего ранее ослабления национальной валюты в инфляцию почти выдохся, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Есть небольшое ускорение (непродовольственной инфляции - ИФ), в основном оно связано с повышением курса (доллара к рублю - ИФ) - идет перенос, это ожидаемая совершенно вещь, она сейчас быстро закончится", - сказал Белоусов журналистам в среду.

"Потому что курс сейчас благодаря усилиям ЦБ стабилизировался на приемлемом уровне, и для экспортеров, и для нашего бизнеса. Он защищает сейчас внутренние рынки, этот уровень курса, но есть некоторый инфляционный перенос (ранее произошедшего ослабления рубля - ИФ). Здесь особого беспокойства нет", - заявил чиновник в кулуарах форума, посвященного развитию экспорта.

В ноябре, по оценке Росстата, инфляция составила 0,71% после 0,43% в октябре, в годовом выражении она ускорилась до 4,42% с 3,99% в октябре. Минэкономразвития ожидает, что в декабре инфляция останется примерно на уровне ноября и составит 0,6-0,7%, а годовая ускорится до 4,6-4,8%.

Таким образом, согласно последним ожиданиям Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2020 году может почти на 1 п.п. превысить действующий официальный прогноз правительства в 3,8%, значительно превысить прогноз ЦБ (3,9-4,2%) и стать максимальной с 2016 года (тогда рост цен составил 5,4%).

"Проблема инфляции для нас сейчас является важной, та инфляция, которая сейчас пошла, она касается нескольких видов товаров", - сказал Белоусов.

"Что касается продуктов питания, то здесь есть несколько причин, одна из них связана с низким урожаем в этом году, это касается прежде всего посевов сахарной свеклы. Другая причина связана с тем, что на мировых рынках сложилась очень хорошая конъюнктура, и цены пошли вверх", - отметил он.

ЦБ, как заявила в интервью Bloomberg председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ожидает по итогам года инфляцию в районе 4,5%. Последний в этом году совет директоров ЦБ по денежно-кредитной политике (ДКП) состоится 18 декабря.