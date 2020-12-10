Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Morgan Stanley планирует перевести активы на сумму порядка 100 млрд евро из Лондона во Франкфурт. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Основная часть активов, по их словам, будет переведена в первом квартале 2021 года, уже после завершения переходного периода Brexit, действующего до конца текущего года.

Активы поступят во франкфуртское подразделение – Morgan Stanley Europe SE.

Другие американские банки, включая JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., также стремятся укрепить свои позиции в Европе после Brexit. По данным Бундесбанка, зарубежные фининституты переведут в Германию активы на общую сумму порядка 400 млрд евро до конца текущего года, что приведет к увеличению более чем в два раза их совокупных активов в стране.

JPMorgan ранее объявил о переводе 200 сотрудников и активов на общую сумму 200 млрд евро из Лондона во Франкфурт. По словам главы инвестиционно-банковского подразделения банка в Европе Дороти Блессинг, это лишь "первая волна" ухода из Великобритании.

Morgan Stanley ранее уже переместил сотрудников из Лондона в другие европейские города, в том числе в Мадрид и Милан, и еще в 2018 году запустил торговую платформу в Париже.

Штат Morgan Stanley в Лондоне составляет более 5 тыс., тогда как во Франкфурте – лишь около 350 человек.