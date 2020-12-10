Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 18 августа

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в четверг вечером, курс доллара опустился ниже 73 руб. впервые с 18 августа, евро торгуется ниже 89 руб.

Курс доллара США составил 73,01 руб. в 18:56, что на 85 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар опускался до 72,995 руб. Евро стоил 88,5975 руб., подешевев на 64,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 75,89 копейки - до 80,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря уверенному росту цен на нефть. Позитивные настроения участников рынка энергоносителей связаны с надеждами на скорое повсеместное применение вакцин от COVID-19.

Консультативный комитет по вакцинам и связанным биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США (FDA) в четверг проводит встречу для обсуждения рисков и достоинств вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer Inc. и BioNTech. На основе заключения экспертов FDA будет принимать решение о том, стоит ли одобрять экстренное внедрение вакцины.

Аналогичные консультации по вакцине Moderna Inc. намечены на 17 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:56 по московскому времени в четверг увеличилась на 4,32% - до $50,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 4,66% - до $47,64 за баррель.