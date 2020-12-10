Ростуризм подтвердил прекращение деятельности туроператора "Русь-Тур"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Специализировавшийся на турах в Китай туроператор "Русь-Тур" исключен из единого федерального реестра после того, как компания направила в Ростуризм заявление о прекращении деятельности, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"7 декабря ООО "Русь-Тур" направило в Ростуризм заявление о прекращении деятельности, так как с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным. На основании заявления Ростуризмом было принято решение об исключении туроператора из единого федерального реестра", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что исключение из реестра позволит инициировать механизм возмещения клиентам реального ущерба через страховую компанию туроператора "Согласие". Порядок обращения туристов в страховую компанию будет опубликован в ближайшее время.

"В случае недостаточности финансового обеспечения будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации "Турпомощь". В адрес страховой компании и "Турпомощи" Ростуризм готовит соответствующие обращения", - добавили в пресс-службе.

"Русь-Тур" является моно-туроператором, специализирующимся на китайском направлении. Компания работала на рынке с 1992 года. Ее финансовая ответственность перед туристами застрахована в страховой компании "Согласие" на 50 млн рублей.