Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций УОМЗ на 1,5 млрд рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций ООО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) с 3-летней офертой серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-55470-E-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,4-7,6% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,4% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 7,54% годовых.

Организаторами выступают Новикомбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 16 декабря.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 5 млрд рублей.

УОМЗ - одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Завод экспортирует продукцию в 75 стран мира. Его единственный акционер - корпорация "Ростех".