Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 13.12В России 2 653 928+28 080В мире 71 704 885+623 311

Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций УОМЗ на 1,5 млрд рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций ООО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) с 3-летней офертой серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-55470-E-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,4-7,6% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,4% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 7,54% годовых.

Организаторами выступают Новикомбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 16 декабря.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 5 млрд рублей.

УОМЗ - одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Завод экспортирует продукцию в 75 стран мира. Его единственный акционер - корпорация "Ростех".

Мосбиржа

Новости

Сургутнефтегаз за 9 месяцев получил максимальную с 2014 года прибыль

Сургутнефтегаз за 9 месяцев получил максимальную с 2014 года прибыль

Что случилось этой ночью: суббота, 12 декабря

Власти Кубы откажутся от двойной валютной системы с 1 января

Экономический кризис

Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%

Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%

"АвтоВАЗ" отменил "четырехдневку" с 1 января

Бензин нашел прививку от скачков цен в эпоху COVID-19. Обзор

Бензин нашел прививку от скачков цен в эпоху COVID-19. Обзор

Тиньков объявил о продаже ценных бумаг TCS Group на $325 млн

Тиньков объявил о продаже ценных бумаг TCS Group на $325 млн

Ростуризм подтвердил прекращение деятельности туроператора "Русь-Тур"

Первые зимние холода в Европе разогнали цену газа до максимума за 20 месяцев

Производители масла выразили готовность снижать цены

Производители масла выразили готовность снижать цены
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');