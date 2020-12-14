ВТБ снизил ставки по кредитам малому и среднему бизнесу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ снижает на 2-2,5 процентного пункта (п.п.) ставки по базовой линейке кредитных продуктов для среднего и малого бизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.

"Понимая сложную финансовую ситуацию, в которой из-за пандемии COVID-19 оказался малый и средний бизнес, мы решили дополнительно поддержать компании СМБ и снизить базовые процентные ставки по кредитам. Увеличение доступности кредитов на развитие российского бизнеса - наша стратегическая задача. Ставка от 8% годовых является одной из самых низких на рынке и позволит предпринимателям, сэкономив на кредитных платежах, реализовать свои планы", - приводятся в сообщении слова зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова.

Финансирование по сниженным ставкам доступно представителям среднего и малого бизнеса по программам ВТБ на различные сроки и цели, включая рефинансирование ранее оформленных кредитов в других банках. Заявки на кредиты принимаются во всех регионах присутствия ВТБ.

ВТБ в 2020 году нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 10%, до 1,4 трлн рублей. Значительный объем кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и торговли (25%), еще 11% приходятся на сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов. Также среди лидеров - транспорт и инфраструктурное строительство (6%).

Более 85% действующих кредитов выдано на срок один год и более. Самыми востребованными по целям финансирования по-прежнему являются оборотные кредиты.