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Adidas изучит стратегические альтернативы для Reebok, включая продажу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, оценивает стратегические альтернативы для своего бренда Reebok, включая возможность продажи.

Как сообщается в пресс-релизе adidas, окончательное решение будет объявлено 10 марта 2021 года, когда компания должна представить финансовую отчетность за четвертый квартал и провести мероприятие для инвесторов.

Adidas приобрела Reebok в 2006 году за $3,8 млрд. В 2016 году компания запустила программу финансового оздоровления бренда. Reebok вернулся к рентабельности в 2018 году – на два года раньше, чем изначально планировалось.

В отчетности за третий квартал, опубликованной в ноябре, компания зафиксировала снижение выручки брендов Reebok и adidas на 7% и на 2% соответственно.

Котировки акций adidas выросли на 1,5% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 0,8%, до 55,3 млрд евро.

Adidas Reebok

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