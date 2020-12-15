Высокий суд Лондона отклонил иск "Уралкалия" в связи с продажей команды "Формулы-1"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении требований "Уралкалия", заявившего о нарушениях при продаже команды Force India (ныне Racing Point) в 2018 году.

"Несмотря на то, что "Уралкалий" разочарован решением суда, компания приветствует тот факт, что инстанция подтвердила ряд ранее сделанных "Уралкалием" заявлений, в частности, что предложение "Уралкалия" было более привлекательным с точки зрения цены, чем выигравшая оферта", - говорится в заявлении на сайте компании во вторник.

Компания планирует требовать разрешения на обжалование решения.

"Уралкалий" ранее инициировал судебное разбирательство в отношении Джеффри Роули и Джейсона Бейкера из консалтинговой фирмы FRP Advisory, которые возглавляли процесс по продаже команды Force India. Производитель калийных удобрений претендовал на покупку команды, но тогда она была выкуплена консорциумом во главе с канадским миллиардером Лоуренсом Строллом - отцом гонщика Лэнса Стролла, который с 2019 года участвует в гонках "Формулы-1" от команды Racing Point.

Основной владелец "Уралкалия" - российский миллиардер белорусского происхождения Дмитрий Мазепин. Его сын Никита Мазепин участвовал в программе развития команды Force India, а со следующего года дебютирует в "Формуле-1" от команды Haas.