Анна Винтур стала контент-директором издательского дома Conde Nast

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Издательский дом Conde Nast объявил о назначении главного редактора американской версии журнала Vogue Анны Винтур на должность глобального директора по контенту.

Назначение предусмотрено новой глобальной контент-стратегией, направленной на приближение к запросам аудитории и улучшение обслуживания рекламодателей. Винтур возглавит процесс трансформации. Она будет отвечать за информационное наполнение всех брендов издательского дома в мире, а также всех 25 мировых версий Vogue, продолжая при этом руководить редакцией журнала в США.

"Назначение Анны представляет собой поворотный момент для Conde Nast", - заявил глава холдинга Роджер Линч, в подчинении которого продолжит находиться Винтур.

Conde Nast, являющееся подразделением Advance Publications Inc., издает такие журналы, как Vanity Fair, GQ, Vogue и Bon Appetit.