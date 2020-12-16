ФРС улучшила прогноз для ВВП США на 2020-2022 годы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогнозы для экономики США на ближайшие годы.

Согласно декабрьскому отчету Федрезерва, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Между тем оценка подъема экономики в 2023 году несколько ухудшена - до 2,4% с 2,5%. Прогноз роста на долгосрочную перспективу также пересмотрен вниз - до 1,8% с 1,9% три месяца назад.