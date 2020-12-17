Politico узнала о скором соглашении по пакету стимуляционных мер в США

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Участники переговоров в Конгрессе США близки к принятию пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии COVID-19, сообщает Politico.

По словам осведомленных источников издания, лидеры американского Сената и Палаты представителей находятся на пороге соглашения, стоимость которого оценивается в $900 млрд. Оно будет включать прямые стимулирующие выплаты в размере от 600 до 700$ и дополнительную помощь по безработице в размере 300$ в неделю.

Между тем, новая сделка, не предусматривает $160 млрд, направленных на помощь штатам и властям на местах, а также ответственность за защиту бизнеса и других организаций.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл в среду утром выразил оптимизм по поводу прогресса, достигнутого за последние 24 часа. Он отметил, что нынешнее соглашение может пройти как в Палате представителей, так и в Сенате и получить поддержку обеих партий.

"Мы добились значительного прогресса в разработке целевого пакета помощи", - сказал Макконнелл в Сенате.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер также заявил, что переговорщики близки к соглашению.

Он добавил, что демократы будут настаивать на более крупной сделке в следующем году, когда Джо Байден вступит в должность президента.

В свою очередь, Байден, отвечая на вопросы журналистов после официального объявления Пита Буттиджича своим кандидатом на пост министра транспорта, заявил, что, похоже, переговорщики близки к заключению соглашения по стимулированию экономики.

"Пакет стимулирующих мер обнадеживает. Похоже, его принятие очень, очень близко, и похоже, что будут прямые платежи. (...) Это очень важно сделать, и я хвалю двухпартийную группу за совместную работу", - отметил он.

Решение о принятии мер по поддержке экономики в условиях пандемии должно быть принято до 31 декабря. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более 3 трлн долларов.