Москва отменила "добровольное страхование" жилья

Москвичам предложено заключать договора со страховщиками напрямую, без участия города

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - С декабря москвичи начнут получать квитанции для оплаты услуг ЖКХ без пункта о доплате за "добровольное страхование жилья", пишет "Коммерсантъ".

Мэрия Москвы решила прекратить действие льготной программы страхования жилья, которая существовала 25 лет, объяснили изданию в департаменте городского имущества (ДГИ). Теперь собственникам жилья предлагается самим заключать договоры страхования квартир напрямую о страховыми компаниями без участия города.

"Правительство Москвы приняло решение не проводить отбор страховых компаний для дальнейшего участия в Городской программе страхования жилья. Продолжать ее с 2021 года не планируется", - заявили в департаменте. Чиновники объяснили, что за 25 лет программа выполнила свою миссию — в столице сформирована комплексная система страхования в жилищной сфере.

"Обязательства по действующим договорам, заключенным в рамках программы, будут исполнены в полном объеме", - добавили в департаменте.

В программе участвовали "АльфаСтрахование", ВСК, "Согласие", "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах". Отличие программы от классического страхования жилья состояло в низких тарифах — 23,52 рубля за квадратный метр при страховой сумме в 44 000 рублей за кв. м. В выплатах 15% компенсации брал на себя город. Страхование жилья не по льготной программе обходится в среднем в два раза дороже, пишет газета.

Сколько составили сборы страховщиков за все эти 25 лет, в ДГИ и в Городском центре страхования жилья сказать не могли.

По оценке директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, при населении города в 12 млн человек, средних 22 кв. м жилья на человека (по данным "Дом.РФ") и доле застрахованного жилья в 60% только применение базовой ставки тарифа показывает, что страховщики могли собирать почти 4 млрд рублей премий в год.

По статистике города, с 1995 года по программе было урегулировано свыше 205 000 страховых случаев, по которым пострадавшим выплачено возмещение на сумму почти 4 млрд рублей. В 2020 году 3129 семей получили компенсации в общей сумме на 128 млн рублей.

Замруководителя "Ингосстраха" Илья Соломатин сообщил, что за три года участия компании в программе "годовые сборы составляли сотни миллионов рублей, выплаты вполне сопоставимы с выплатами по классическим продуктам по страхованию жилья". Он назвал эту программу "образцовой" и напомнил, что на ее основе формировалась федеральная программа страхования жилья. "Речь не идет о том, что страховщики мало платят, а о том, что Москва отменила программу, - считает Соломатин. - Это решение явно не станет стимулом для граждан страховать жилье".

Замгендиректора "Согласия" Владимир Смирнов сообщил, что за восемь лет участия в программе компания перечислила в городской фонд предупредительных мероприятий 172 млн рублей.

"Средства фонда были предназначены, в частности, для финансирования ремонта и модернизации электрощитовых, систем дымоудаления и противопожарной автоматики, закупки противопожарного инвентаря и других работ по сохранению жилого фонда. Фактически эта сумма — экономия бюджета Москвы", - сказал он.