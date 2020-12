Массовое заболевание фондовым рынком

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Количество инвесторов на фондовом рынке приблизилось к 10% экономически активного населения страны. В 2020 году инвестировать стали более 4 млн человек - это половина от всего числа частных инвесторов с момента образования фондового рынка в России. Если два года назад это был только начинающийся тренд, то сейчас влияние физлиц на этом рынке уже невозможно игнорировать: ЦБ РФ учитывает фактор перетока средств граждан из депозитов на финансовые рынки при планировании денежно-кредитной политики, банки и брокеры перестраивают свои бизнес-процессы, а компании стали активно общаться напрямую не только с институциональными, но и с частными инвесторами. Но новичку не стоит обольщаться всесторонним вниманием: теперь за свои средства отвечает он сам, но что он получит - доход или убыток - порой зависит совсем не от него.

История болезни

Сейчас количество розничных инвесторов насчитывает уже более 8,5 млн, а каждый месяц инвестировать начинают по 400-500 тыс. новых клиентов. Однако, как говорит глава НАУФОР Алексей Тимофеев, зафондированных счетов вдвое меньше, чем 8,5 млн. За 11 месяцев 2020 года приток средств физлиц в российские акции составил 300 млрд рублей против 47 млрд рублей годом ранее, свидетельствуют данные "Мосбиржи" (в ноябре, когда рынки подросли, многие инвесторы продавали свои бумаги, фиксируя прибыль). Общая стоимость ценных бумаг на счетах розничных инвесторов в депозитариях РФ к концу третьего квартала 2020 года без учета вложений в паи ПИФов и ценных бумаг в портфелях доверительного управления достигла 4,7 трлн рублей (рост на 45% за год), отмечает Банк России.

Одним из способов привлечения граждан на фондовый рынок выступают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). С начала года таких счетов было открыто свыше 1,6 млн - это половина всех открытых ИИС с 2015 года (более 3,2 млн). Объем активов на ИИС на конец сентября составлял 285,6 млрд рублей, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ.

Как следует из данных Московской биржи, число активных клиентов, которые совершали хотя бы одну сделку в месяц, в ноябре составляло 1,3 млн человек, но это втрое больше, чем годом ранее. Если на конец 2019 года их доля была равна около 10%, то по итогам третьего квартала уже составляла 17%. Но все-таки большинство клиентов подходят к инвестициям как к инструменту сохранения и преумножения сбережений, формируют портфель на долгосрочную перспективу и, исходя из рыночной ситуации, проводят его ребалансировку.

"Сейчас все более популярной среди частных инвесторов, торгующих самостоятельно, становится стратегия портфельного инвестирования. Она подразумевает долгосрочный подход к инвестированию (более года), а также широкую диверсификацию как по рынкам (российский рынок, рынок иностранных ценных бумаг) и инструментам, так и по различным секторам. Такой подход в долгосрочной перспективе снижает риски просадок счета и увеличивает потенциальную доходность", - говорит руководитель управления развития клиентского сервиса "Финама" Дмитрий Леснов.

Первые симптомы: низкие ставки, мобильные приложения

Можно выделить несколько факторов, сподвигнувших россиян выйти на неизвестный им рынок. Во-первых, ключевая ставка в России в 2020 году продолжала падать: с 6,25% на начало года она снизилась до 4,25% по состоянию на 17 декабря. Вслед за ней снижались и ставки по депозитам, что способствовало притоку частных инвесторов на фондовый рынок в поисках более высокой доходности.

Помимо рекордно низкого для России значения ключевой ставки, увеличению числа инвесторов способствовало упрощение и удобство открытия счета с помощью мобильных приложений крупнейших банков. Сейчас этот процесс занимает всего несколько минут. Развитие мобильных приложений - сейчас один из трендов и главных целей брокерских домов.

На руку профучастникам сыграл и рост волатильности на финрынках из-за пандемии: например, в середине марта Индекс МосБиржи опускался до значения 2112 пунктов, а в декабре уже показывал рекорд в 3276 пунктов, а индекс S&P 500 падал ниже 2235 пунктов и рос выше 3700 пунктов. Граждане скупали подешевевшие акции в марте-апреле в надежде на их дальнейший рост и облигации банков в качестве альтернативы депозитам, отмечает ЦБ.

"Пандемия привела к существенному снижению рынка, а затем к столь же быстрому росту. Это создало дополнительные возможности для инвесторов. При этом долгосрочный восходящий тренд на рынках сохранился - конец года отмечен новыми максимумами практически по всем фондовым индексам. Поэтому практически любые стратегии, направленные на рост рынка, дали положительные результаты. Это безусловно привлекло внимание новых клиентов", - говорит руководитель группы продаж и клиентских операций департамента брокериджа Промсвязьбанка Игорь Федосенко. "После просадки в марте к нам на брокеридж и доверительное управление приходили клиенты, которые говорили: "Я понимаю или я посмотрел на историю торгов и вижу, что акции даже самых крупных и надежных компаний стоят сейчас так дешево, как уже давно не стоили, а значит это хороший момент купить, пока дешево". То есть помимо доступности биржевой инфраструктуры, играет роль еще доступность информации и специальной литературы - даже новички довольно неплохо представляют, где смотреть биржевую статистику, историю торгов, прогнозы инвестаналитиков и новости эмитентов", - обращает внимание он.

Притоку помог и период нерабочих дней во втором квартале, к тому же перевод большинства сотрудников на удаленную работу расширил возможности для инвестиций тем, кто не мог раньше уделять этому достаточно времени.

Для участников рынка и регулятора это, с одной стороны, вызов, ведь в России раньше не было такого интереса к ценным бумагам со стороны населения, но, с другой стороны, это возможность повысить эффективность фондового рынка путем разработки новых инструментов, предложения новых продуктов в ответ на спрос со стороны населения, улучшения инфраструктуры, говорит и.о. директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой. "Например, на фоне популярности ИИС среди населения уже внесены предложения по формированию третьего типа ИИС, который предполагает инвестиции на более долгий срок с возможностью получения налогового вычета. Иностранными акциями теперь можно торговать в российской юрисдикции, в том числе и в рублях на "Московской бирже". Брокеры значительно упростили клиентам доступ к брокерским услугам - брокерский счет теперь можно открыть онлайн, торговать - через мобильные приложения, пополнять счет и выводить средства также можно в электронном формате. То есть уже сейчас можно сказать, что инфраструктура фондового рынка стала более эффективной и удобной для клиента", - пояснил он.

Болезнь прогрессирует

Граждане все еще остаются консервативными инвесторами. По словам Алексея Тимофеева, около 60% совокупного портфеля граждан инвестировано в разного рода облигации. Но характерной тенденцией 2020 года стал рост доли инвестиций в акции, говорит Дмитрий Леснов. Эту тенденцию можно проследить и на основе активов на ИИС: оборот по счетам за 11 месяцев составил 1,2 трлн рублей: в структуре оборота 85% составили сделки с акциями, 9% - с облигациями, 5% - с биржевыми фондами. Стоить отметить, что основная доля ИИС - 97,8% - приходится на брокерские счета, и лишь 2,2% - на доверительное управление.

"На российском рынке повышенным спросом пользовались в основном "голубые фишки" и устойчивые бумаги, демонстрировавшие динамику лучше рынка. На американском - быстрорастущие лидеры технологического сектора, в частности акции FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google), а также бумаги целого ряда других эмитентов, влияние кризиса на которые оказалось незначительным или даже помогло им укрепить свои рыночные позиции", - поясняет Леснов. Доля российских акций в портфелях частных инвесторов "Финама" составляет около 35%, российских государственных и корпоративных облигаций - около 28%, иностранных акций и облигаций - около 20%, доля иностранной валюты - около 13%, ETF и БПИФов - около 1%.

Главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов подтверждает: многие инвесторы воспользовались возможностью в марте-апреле для увеличения доли риска в портфелях, приобретая акции по привлекательным ценам. В результате доля акций клиентов ВТБ выросла с 21,8% на начало января почти до 30% к настоящему моменту. К тому же в 2020 году значительно вырос портфель частных инвесторов в иностранных акциях - с 2,5% до 11%. "В условиях низких процентных ставок все больше инвесторов будут готовы принимать увеличивать риск в своих портфелях. Продолжится тенденция роста спроса на иностранные ценные бумаги и расширение географии вложений", - считает он.

Клиенты "Фридом финанс" всегда предпочитали иностранные ценные бумаги, однако в этом году вложения физлиц в них резко увеличились - не только в доле, но и по объему счета. "Это связано с расширением списка инструментов на "Санкт-Петербургской бирже", с запуском проекта по иностранным ценным бумагам на "Московской бирже", а также с увеличением количества IPO, доступных нашим клиентам", - отмечают в компании. Если в прошлом году доля иностранных ценных бумаг в портфеле составляла около 60%, то в этом году она достигла 80%.

Согласно данным "Санкт-Петербургской биржи", в 2020 году на бирже было открыто 669 тыс. счетов, что в 4,5 раза больше, чем на декабрь 2019 года. Благодаря чему в ноябре бирже удалось достигнуть доли почти в 44% объема биржевых торгов по сравнению с "Мосбиржей". По словам члена совета директоров "Санкт-петербургской биржи" Романа Горюнова, причины роста интереса к иностранным акциям довольно просты: люди покупают знакомые и понятные им имена, акции тех компаний, продуктами или услугами которых они пользуются и которые они могут более-менее оценить.

Тренд интереса физлиц к иностранным бумагам подхватила и "Мосбиржа", запустившая в конце июня 2020 года торги акциями зарубежных эмитентов. Из 332 бумаг, обращающихся сейчас на "Московской бирже", 55 - это иностранные акции, говорит директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин. Больше всего частные инвесторы любят акции "Газпрома" (составляет 24% от общего портфеля), "ЛУКОЙЛа" (12%), "Норникеля" (18%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (11% и 8% соответственно). Из иностранных ценных бумаг - акции Boeing Co. (18%), Tesla Inc. (13,5%), Apple Inc. (13%), Intel Corp. (10%).

Пилюля от всех болезней

Большинство пришедших на рынок инвесторов никогда раньше не сталкивались с продуктами сложнее депозита и не всегда понимают, что за свои средства теперь отвечают они сами. На фондовом рынке нет Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое могло бы вернуть до 1,4 млн рублей, здесь нет и гарантированной доходности, закрепленной в договоре обслуживания - все зависит от того, как поведет себя рынок, а он бывает непредсказуем и для опытных, профессиональных инвесторов - например, когда цена нефти становится отрицательным значением. Финансовые рынки по-прежнему находятся под влиянием пандемии, поэтому только что пришедшему на рынок инвестору, вполне возможно, еще предстоит узнать, что такое "маржин-колл" и в какой момент нужно "резать лося".

Согласно опросу профучастников, граждане начинают инвестировать с небольших сумм, постепенно наращивая свой портфель. Финансовая грамотность новичков растет, но остается все еще низкой. Покупая имена лишь известных им компаний, новички не всегда могут разобраться в особенностях их бизнеса, на какие новости будут реагировать акции, или и не могут спрогнозировать, что ждет саму индустрию даже через год - особенно, если этот год 2020-й.

Частному инвестору не стоит обольщаться и становиться самоуверенным: он все еще маленький человек перед большой системой в лице ее инфраструктуры и институциональных участников. Яркий пример - апрельский случай, когда цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует WTI) опустилась до нижней границы ценового коридора в $8,84 за баррель, система перестала принимать заявки с меньшими ценами. "Московская биржа" сообщила об остановке торгов фьючерсами, а после объявила цену экспирации в минус $37,63 за баррель. "Мосбиржа" после прецедента доработала механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив. Однако инвесторы потеряли на этом фьючерсе около 1 млрд рублей. Сейчас в суде рассматривается несколько коллективных и одиночных исков к "Мосбирже" и ее инфраструктуре, однако, судя по решению по первому обращению инвесторов - "в иске отказать полностью", - система все же победит.

Брокеры, в одночасье превратившиеся в ключевых рекламодателей российских медиа, транслируют через миллионы экранов бодрые призывы: это вовсе не сложно, и мы знаем, как вам заработать. Поддашься сомнениям - опоздаешь, и бесконечное ралли фондового рынка оседлают другие, более решительные. Эксплуатируя извечный страх остаться в стороне, когда сосед снимает богатый урожай на поле чудес, можно привлечь даже не миллионы, а десятки миллионов клиентов: подтверждением тому история начала 1990-х. Остается полагаться на добросовестность участников заметно повзрослевшего с тех пор финансового рынка и на сознательность нового поколения инвесторов.

Сеанс превентивной терапии

Массовый приток физиков заставил регулятора и рынок задуматься о защите неквалифицированных инвесторов. Необдуманные решения новичков на рынке, заложниками которых они становятся сами - не единственная проблема фондового рынка. Иногда под предлогом вклада гражданам предлагаются сложные, структурные продукты, доходность по которым не гарантирована.

В 2020 году после более чем двух лет обсуждений закон о категоризации был принят, он вступает в силу 1 апреля 2022 года. Закон делит всех инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных. Квалифицированный инвестор сможет продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме. Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации). Для приобретения других инструментов, совершения маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами неквалифицированный инвестор должен пройти тестирование на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков. Если он не сдаст тест, то сможет воспользоваться механизмом "последнего слова" - совершить желаемую сделку на сумму не более 100 тыс. рублей (либо на сумму одного лота, если его цена превышает 100 тыс. рублей). При этом он в любом случае должен быть проинформирован о возможных рисках. Тест будет содержать в себе не более семи вопросов: первая группа (3-4 вопроса) будет посвящена опыту инвестора по совершению сделок на финансовом рынке, а вторая - проверять его знания относительно работы финансовых инструментов. Ранее планировалось, что тестирование неквалов начнется в день вступления в силу закона, но сейчас обсуждается другая дата - 1 октября 2021 года.

Однако из-за столь бурного роста интереса граждан к фондовому рынку ЦБ предложил до начала тестирования внести прямой запрет на продажу сложных, структурных продуктов. В перечень не рекомендованных к продаже неквалифицированным инвесторам вошли деривативы и сложные облигации, а также стратегии доверительного управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальные операции (торговля с плечом), комбинированные вклады. Согласно данным ЦБ РФ, только в структурные облигации население вложило почти 500 млрд рублей, из которых 195 млрд рублей пришлось на бумаги, выпущенные по российскому праву. Такие облигации, погашенные в этом году, принесли инвесторам в среднем 4% годовых, что меньше обычных депозитов.

"Мониторинг регулятора показывает, что гражданам активно предлагаются различные облигации, размер выплат по которым зависит от конкретных обстоятельств (например, от изменения цены нескольких базовых активов), другие сложные или структурные инструменты, а также комбинированные продукты, где одновременно с заключением договора банковского вклада приобретается инвестиционный инструмент. При этом финансовые посредники зачастую намеренно вводят клиентов в заблуждение, предоставляя искаженную информацию о характеристиках приобретаемого продукта и последствиях его покупки либо досрочной продажи. Тем самым граждане замещают сберегательные продукты инвестиционными вопреки своему риск-профилю и целям размещения средств", - поясняет свою точку зрения ЦБ.

Заявление регулятора под конец года, когда казалось, что дело решено, закон принят и имеет отложенное действие, шокировало участников рынка. Удивлен был и замминистра финансов Алексей Моисеев, который посоветовал с "осторожностью" подходить к идее дополнительного ограничения граждан в возможности инвестировать на фондовом рынке. Глава НАУФОР также считает, что для радикальных решений, таких как запреты, сейчас нет никаких оснований. "Мы разделяем обеспокоенность Банка России мисселингом на фондовом рынке, хотя и считаем, что структурные продукты с полной защитой капитала, а также маржинальные сделки неквалифицированным инвесторам запрещать не следует", - говорит Тимофеев.

При таком массовом притоке клиентов, конечно, не удается избежать случаев мисселинга как на стороне профучастника, так и на стороне банка-агента, говорит руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский. "На мой взгляд, регулятору правильнее было бы, прежде всего, акцентировать внимание на усилении требований по раскрытию информации о финансовых продуктах как самими профучастниками, так и их агентами. Кроме того, стоит еще раз проанализировать нормативную базу с точки зрения наличия регуляторного арбитража между разными классами финансовых продуктов и услуг, например, продуктов, приобретаемых через профучастников, и отдельных страховых продуктов, являющихся оболочкой, в которую "упакованы" высокорисковые финансовые инструменты. Есть опасение, что "пожарные" меры со стороны регулятора, идущие вразрез с принятыми на уровне закона сроками по внедрению новых принципов категоризации инвесторов, могут быть слишком поспешными, не до конца проработанными и, как следствие, избыточными с точки зрения регулирования отрасли", - говорит он.

Самолечение или наблюдение у управляющего

По словам директора по брокерскому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Олега Чихладзе, в следующем году взойдет звезда коллективных инвестиций и не обязательно в том формате, который есть сейчас: ПИФы или ставка на звездного управляющего. "Это, скорее, будет что-то более структурированное, например, БПИФы или ETF. Но, тем не менее, понимание клиентами плюсов управляющей компании будет шире, из-за этого и количество продуктов от управляющих тоже вырастет. Причем само количество компаний также увеличится", - говорит он.

Согласно данным ЦБ, число физлиц-клиентов доверительного управления за год выросло на 85%, почти до 480 тысячи человек на конец сентября 2020 года. Инвестиционный портфель в рамках доверительного управления вырос на треть, почти до 900 млрд рублей. Средний размер портфеля в рамках стандартных стратегий составляет примерно 0,8 млн рублей. В отличие от брокерского обслуживания, где большинство счетов открывается посредством мобильных приложений, в сегменте доверительного управления ключевой канал продаж - офлайн-офисы банков-агентов.

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, Банк России вместе с профессиональным сообществом в следующем году должны принять маркетинговые меры, которые бы подтолкнули граждан инвестировать в фондовый рынок через доверительное управление или коллективные инвестиции. "Анализируя международный опыт, опыт развитых рынков, мы, конечно, видим, что подавляющее число инвестиций идет через схемы коллективного инвестирования, через доверительное управление, а 5-10% - это максимум, что граждане в активном режиме инвестируют сами. Что мы видим в России? В России две трети инвестируются самостоятельно, одна треть идет через инструменты коллективного инвестирования и доверительного управления", - отметил он. Активы на брокерском обслуживании в 9 раз больше, чем в доверительном управлении (на конец сентября 2020 года они составили 12,7 трлн рублей).

Что касается возможных перетоков от брокеров, то тут можно назвать два фактора, считает глава УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева. Первый - это то, что попробовав брокерский формат, клиенты могут предпочесть вариант, экономящий личное время. Второй - это развитие инструмента биржевых фондов, как промежуточного между прямым вложением в акции. "По данным исследования РОМИР, один из основных драйверов для выбора управляющей компании - это желание довериться профессионалам и потребность экономить свое время, поэтому, безусловно, многие инвесторы отдадут предпочтение именно такой модели инвестирования", - говорит она.

"Плюсом услуг доверительного управления является то, что клиент может сосредоточиться на своем собственном бизнесе, или карьере, а управление сбережениями доверить профессионалам. Зачастую формирование диверсифицированных портфелей занимает много времени и сил, требует экспертизы. Помимо этого, с изменениями в налоговом законодательстве в 2021 году, самым эффективным с налоговой точки зрения способом инвестирования становится покупка паев ПИФ. Во-первых, налогами не облагаются все денежные притоки внутри ПИФ, будь то полученные купоны, дивиденды или прибыль от сделок купли-продажи. Во-вторых, НДФЛ на прибыль от владения паями уплачивается только в момент погашения, а не ежегодно. Более, того обмен одного ОПИФ на другой в рамках одной УК не влечет налоговых последствий. В-третьих, при удержании паев в течение как минимум 3 лет НДФЛ не облагается прибыль в размере до 3 млн рублей за каждый год.

Выздоровление не предвидится

Рынок качественно изменился с приходом массового розничного инвестора, это стало особенно ощутимо в этом году, говорит Владимир Потапов. Во-первых, приток частных инвесторов оказывает ощутимую поддержку котировкам акций, все более заметно влияние на ценообразование. Во-вторых, благодаря притоку средств перезапустились IPO на российском рынке. В-третьих, это стимулировало развитие сектора высокодоходных облигаций средних компаний, а также обеспечило рост запроса на торговлю иностранными ценными бумагами и увеличение доли еврооблигаций в портфелях.

"Думаем, что отметку в 10 млн брокерских счетов российский рынок сможет преодолеть уже в 2021 году. Мы ждем дальнейшего роста проникновения инвестиций в сбережения россиян. К концу года доля таких вложений должна составить 20%, хотя еще полтора года назад показатель находился на отметке 13%. Несмотря на такой сильный рост, уровня насыщения мы еще не достигли. По нашим оценкам, он находится на отметке 40% и может быть достигнут в ближайшие три года при условии сохранения текущей рыночной и регуляторной конъюнктуры. Следовательно, можно говорить о притоке еще 7-8 трлн рублей частных сбережений на рынок", - считает глава "ВТБ Капитал Инвестиции".

Игорь Федосенко отмечает, что развитие индустрии продолжится даже более высокими темпами. Один из главных стимулов, повлиявших на рекордный приток массовых инвесторов на фондовый рынок, - доступность биржевой инфраструктуры. "Когда человек может купить ценные бумаги или паи ПИФов, а потом следить за своим портфелем, за движениями рынка с мобильного телефона - это принципиально меняет развитие индустрии", - говорит он. При этом основными активами в портфелях останутся российские акции, которые остаются фундаментально недооцененными. Долговой рынок продолжит конкурировать по доходности с банковскими вкладами, а изменения налогообложения не сделают инвестиции в облигации менее предпочтительными.

По мнению руководителя управления координации бизнеса и развития продаж "Атон" Евгения Никитина, наибольшими бенефициарами окончания пандемии станут value-компании, то есть крупные компании со сформировавшимся бизнесом, поэтому их в портфеле станет больше. В секторальном плане это нефтегазовые, горно-металлургические и финансовые компании.

"Соотношение "депозиты/фондовый рынок" в значительной степени не изменится в ближайшем будущем, говорит Владимир Яровой. "Средства на депозитах - это в первую очередь финансовая подушка, доступ к которой можно получить в любой момент. Ценные бумаги на фондовом рынке - это инструмент инвестирования и приумножения средств, в первую очередь на долгий срок. Не считаем, что нужно делать радикальный выбор - или депозиты, или фондовый рынок. Скорее, эти два варианта - часть одного грамотно диверсифицированного финансового портфеля. Однако потенциал значительного роста средств на брокерских счетах, безусловно, есть, но это необязательно средства, снятые с депозитов", - считает он.

"На самом деле, не разочароваться в фондовом рынке позволяет грамотно выстроенная стратегия и финансовая грамотность. Ведь даже кризис - это возможности для подкованного инвестора. Новичкам стоит начинать инвестировать с консервативных инструментов, выпущенных надежными компаниями, таких как облигации. Следить за рынком, ребалансировать портфель, не покупать непонятных инструментов в погоне за высокой доходностью", - предупреждает он.