МТС выкупит акции у не согласных с реорганизацией по цене выше рынка

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" выкупит акции у акционеров, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации компании, по 328,18 рубля, сообщил телеком-оператор.

Вопрос о реорганизации МТС в форме присоединения к нему дочерних обществ включен в повестку внеочередного собрания акционеров, запланированного на 15 февраля 2021 года. Речь идет о присоединении ООО "СТВ", ООО "Стрим", ООО "Облачный ритейл", ООО "Облачный ритейл плюс", ООО "Мультикабельные сети Балашихи", АО "Научно-производственное объединение "Прогрессивные технологии".

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 11 января. Стоимость выкупа акций чуть выше, чем цена акций МТС на закрытии торгов на Мосбирже 17 декабря - 325,9 рубля за штуку.

Оператор периодически присоединяет дочерние компании, поэтому суть реорганизации для МТС традиционна.

Также в повестку собрания включены вопросы о внесении изменений в устав МТС в связи с реорганизацией; об участии компании в организациях "Стройсвязьтелеком" и "Проектсвязьтелеком"; об утверждении в новой редакции положений о совете директоров, о правлении, о президенте и о ревизионной комиссии.