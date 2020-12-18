Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

МТС выкупит акции у не согласных с реорганизацией по цене выше рынка

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" выкупит акции у акционеров, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации компании, по 328,18 рубля, сообщил телеком-оператор.

Вопрос о реорганизации МТС в форме присоединения к нему дочерних обществ включен в повестку внеочередного собрания акционеров, запланированного на 15 февраля 2021 года. Речь идет о присоединении ООО "СТВ", ООО "Стрим", ООО "Облачный ритейл", ООО "Облачный ритейл плюс", ООО "Мультикабельные сети Балашихи", АО "Научно-производственное объединение "Прогрессивные технологии".

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 11 января. Стоимость выкупа акций чуть выше, чем цена акций МТС на закрытии торгов на Мосбирже 17 декабря - 325,9 рубля за штуку.

Оператор периодически присоединяет дочерние компании, поэтому суть реорганизации для МТС традиционна.

Также в повестку собрания включены вопросы о внесении изменений в устав МТС в связи с реорганизацией; об участии компании в организациях "Стройсвязьтелеком" и "Проектсвязьтелеком"; об утверждении в новой редакции положений о совете директоров, о правлении, о президенте и о ревизионной комиссии.

МТС

Новости

Импортеры российского зерна стали жаловаться из-за пестицидов и ГМО

Импортеры российского зерна стали жаловаться из-за пестицидов и ГМО

En+ и "РусАл" отвергли обвинения в нарушении Дерипаской договора с США

Новогодние детские выплаты обойдутся правительству РФ в 73,5 млрд руб.

Банковский сектор РФ впервые за 3 года вернулся к дефициту ликвидности

Путин: пресс-конференция-2020

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Москва отменила "добровольное страхование" жилья

Глава ФРС сообщил о восстановлении экономики страны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');