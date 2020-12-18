"Сафмар финансовые инвестиции" утвердил программу коммерческих облигаций на 25 млрд рублей для конвертации долга перед ВТБ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" сообщил, что утвердил программу коммерческих облигаций для конвертации долга перед ВТБ для финансирования buyback.

В частности, совет директоров утвердил программу облигаций серии 001КО, в рамках которой по закрытой подписке могут быть размещены коммерческие процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав.

Планируется разместить несколько выпусков таких облигаций, но их общая сумма составит 25 млрд рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

Максимальный срок погашения коммерческих облигаций составляет 1830 дней включительно с даты начала размещения выпуска.

Программа облигаций действует без ограничения срока, к тому же не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по коммерческим облигациям. При этом предусмотрена возможность досрочного погашения бондов.

Как сообщалось ранее, 12 декабря 2019 года совет директоров компании "Сафмар финансовые инвестиции" одобрил продолжение программы выкупа акций компаний. Новая программа обратного выкупа рассчитана на один год. Приобретение собственных акций профинансировано как за счет собственных средств, так и за счет заемных средств, которые были привлечены от ВТБ. Акции консолидируются на балансе оператора программы обратного выкупа - компании Weridge Investments Limited.

В декабре 2019 года холдинг привлек кредит от ВТБ на 21 млрд рублей с процентной ставкой 10% годовых. Кредит подлежит погашению в течение 60 месяцев. Договором предусмотрена возможность погашения кредита за счет средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций. Кроме того, не позднее 28 февраля каждого года, начиная с 2021 года, группа обязана направлять на досрочное погашение кредита 100% от суммы свободных денежных средств (дивиденды от "дочек").

В качестве залога выступает имущество до 45,6 млрд рублей, куда вошли 100% акций НПФ "Сафмар", акции Weridge Investments Limited. К тому же "Сафмар финансовые инвестиции" передала банку в залог все свои права, возникающие в отношении залоговых счетов.

На конец третьего квартала долг перед ВТБ составлял 16,2 млрд рублей.

"Сафмар финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар". Компания торгуется в первом котировальном списке на "Московской бирже". Холдинг владеет 100% акций НПФ "Сафмар", 49% акций страховой компании "ВСК" и 100% акций лизинговой компании "Европлан".

После нескольких оферт, проведенных в 2020 году, оператору обратного выкупа акций Weridge Investments Limited вместе с дочерними компаниями холдинга и аффилированными лицами принадлежит 89% акций ПАО. Так, АО "Даглис" Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Кроме того, владельцами холдинга являлись оператор обратного выкупа Weridge Investments Limited (48,49%) и страховая компания "ВСК" (1,7%). НПФ "Сафмар" ранее владел 9,2%, но в сентябре-ноябре провел несколько сделок по продаже акций в рынок, сократил свою долю примерно до 8,6%. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" теперь составляет 11%.