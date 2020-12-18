"НОВАТЭК" повысил минимальную планку прибыли, направляемой на дивиденды до 50%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" утвердил новую редакцию Положения о дивидендной политике компании.

В компании учли "высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "НОВАТЭКа", а также значительный рост масштабов деятельности компании". В связи с этим было решено увеличить минимальный целевой уровень дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

"Новая дивидендная политика будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании и увеличению совокупного дохода акционеров", - говорится в пресс-релизе компании.

Ранее CFO компании Марк Джетвей сообщал, что совет директоров "НОВАТЭКа" в декабре рассмотрит вопрос о повышении планки выплаты дивидендов.

По итогам полугодия компания направила свыше 40% прибыли на дивиденды, и CFO отметил, что "НОВАТЭК" намерен повысить планку выплаты дивидендов по итогам 2020 года.

Из-за финансовых обязательств по "Ямал СПГ" "НОВАТЭК" не мог направлять на выплату дивидендов свыше 30% прибыли, хотя по текущей дивидендной политике ограничен лишь минимальный порог выплат – 30% от скорректированной чистой прибыли.