Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:04Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

"НОВАТЭК" повысил минимальную планку прибыли, направляемой на дивиденды до 50%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" утвердил новую редакцию Положения о дивидендной политике компании.

В компании учли "высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "НОВАТЭКа", а также значительный рост масштабов деятельности компании". В связи с этим было решено увеличить минимальный целевой уровень дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

"Новая дивидендная политика будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании и увеличению совокупного дохода акционеров", - говорится в пресс-релизе компании.

Ранее CFO компании Марк Джетвей сообщал, что совет директоров "НОВАТЭКа" в декабре рассмотрит вопрос о повышении планки выплаты дивидендов.

По итогам полугодия компания направила свыше 40% прибыли на дивиденды, и CFO отметил, что "НОВАТЭК" намерен повысить планку выплаты дивидендов по итогам 2020 года.

Из-за финансовых обязательств по "Ямал СПГ" "НОВАТЭК" не мог направлять на выплату дивидендов свыше 30% прибыли, хотя по текущей дивидендной политике ограничен лишь минимальный порог выплат – 30% от скорректированной чистой прибыли.

НОВАТЭК

Новости

Пандемия помогла продажам безалкогольного пива в РФ. Обзор

Пандемия помогла продажам безалкогольного пива в РФ. Обзор
Экономический кризис

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Минпромторг уже увидел эффект от соглашения о сдерживании цен

Итоги года: 2020

Топливный рынок - упал, поднялся, побежал

Топливный рынок - упал, поднялся, побежал

Импортеры российского зерна стали жаловаться из-за пестицидов и ГМО

Импортеры российского зерна стали жаловаться из-за пестицидов и ГМО

En+ и "РусАл" отвергли обвинения в нарушении Дерипаской договора с США

Новогодние детские выплаты обойдутся правительству РФ в 73,5 млрд руб.

Банковский сектор РФ впервые за 3 года вернулся к дефициту ликвидности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');