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Набиуллина высказалась за уменьшение доли государства в банковском секторе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Долю государства в банковском секторе нужно снижать, сам Банк России привержен курсу по выходу из банков, в капитале которых он участвует, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Банк России вошел в капитал ряда банков в результате санации, это было вынужденной мерой, напомнила Набиуллина. "Тем не менее, мы, конечно, считаем, что долю государства в банковском секторе нужно снижать. Со своей стороны, мы твердо привержены курсу на выход из капитала банков, в которых мы участвуем, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", - заявила глава ЦБ.

Она отметила, что правительству РФ также принадлежит значительная доля в российских банках. "Мы не давали конкретных рекомендаций (правительству по выходу из кредитных организаций - ИФ). Мы знаем, что в целом правительство также придерживается позиции, что нужно стратегически думать о снижении доли государства в банковском секторе", - добавила Набиуллина.

Она подчеркнула важность темы равного доступа всех банков к государственным средствам и программам. При этом глава ЦБ высказала мнение, что вопрос конкуренции не столько в преобладании госсобственности в секторе, сколько в наличии доминирующих игроков, в целом в несоразмерности участников банковского рынка.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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