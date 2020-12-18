Падение розничной торговли РФ в ноябре ускорилось до 3,1%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в ноябре 2020 года сократился на 3,1% по сравнению с показателем за ноябрь 2019 года, до 2 трлн 998,7 млрд рублей, сообщил Росстат.

Динамика ноября совпала со средней оценкой экономистов (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал снижение показателя на 3%).

По сравнению с динамикой октября (-1,4% в годовом выражении) падение оборота российской розничной торговли в ноябре существенно ускорилось.

Кроме того, в ноябре оборот розничной торговли снизился по сравнению с предыдущим месяцем - на 1,2% (самое глубокое падение наблюдалось в апреле - на 27,9% по сравнению с мартом; затем отрасль демонстрировала рост, но в сентябре снова сократилась по сравнению с предыдущим месяцем - на 1,7%; в октябре по сравнению с сентябрем был зафиксирован рост на 2,2%).

Динамика продовольственной розницы в ноябре была хуже, чем непродовольственного сегмента (в годовом выражении): оборот розничной торговли продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями сократился на 4,3% по сравнению с ноябрем 2019 года (до 1 трлн 415,5 млрд рублей). Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в ноябре снизился на 1,7% (до 1 трлн 583,2 млрд рублей).

По сравнению с показателями октября оборот продовольственной розницы сократился на 1,1%, непродовольственной - на 1,3%.

По итогам 11 месяцев 2020 года оборот розничной торговли в России сократился на 4,1%, до 30,007 трлн рублей. Продажи продовольственных товаров снизились на 2,4%, до 14 трлн 689,8 млрд рублей, оборот торговли непродовольственными товарами - на 5,5%, до 15 трлн 317,6 млрд рублей.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития, одобренный правительством в сентябре, предполагает снижение оборота розничной торговли по итогам 2020 года на 4,2%.

В апреле на фоне локдауна в России падение розничной торговли составило 22,6% в годовом сравнении, в мае - 18,6%, в июне уже 7,1% за счет постепенного открытия непродовольственных магазинов. В июле снижение составило 1,1%, в августе - 1,8%, в сентябре - 2,1%, в октябре - 1,4%. Данные за июль-октябрь были уточнены (предыдущие оценки говорили о более глубоком падении розничной торговли).