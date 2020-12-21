Новак допустил, что спрос на нефть восстановится только через 2-3 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Восстановление спроса на нефть оказалось более медленным, чем ожидалось изначально, некоторые эксперты говорят о том, что он вернется через 2-3 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе экспертной встречи на тему: "Энергетический переход и постковидный мир", организованной в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

Он отметил, что ранее предполагалось, что к концу 2020 года восстановление спроса будет больше, чем случилось в реальности - сейчас спрос на 6-7 млн баррелей нефти в сутки меньше, чем до пандемии, даже после восстановления на 15-17 млн б/с.

Новак отметил, что вторая волна карантинов все-таки произошла, хотя и более мягкая, что определяет ограниченность потребления. Вторым фактором является изменение уклада жизни, в частности, увеличение дистанционных встреч.

Вице-премьер РФ отметил, что меры, принятые странами ОПЕК+ в апреле текущего года по снижению нефтедобычи на 9,7 млн б/с, позволили не допустить затоваривания рынка, и участники настроены на постепенное восстановление добычи по мере роста спроса.