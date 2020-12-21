Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Новак допустил, что спрос на нефть восстановится только через 2-3 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Восстановление спроса на нефть оказалось более медленным, чем ожидалось изначально, некоторые эксперты говорят о том, что он вернется через 2-3 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе экспертной встречи на тему: "Энергетический переход и постковидный мир", организованной в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

Он отметил, что ранее предполагалось, что к концу 2020 года восстановление спроса будет больше, чем случилось в реальности - сейчас спрос на 6-7 млн баррелей нефти в сутки меньше, чем до пандемии, даже после восстановления на 15-17 млн б/с.

Новак отметил, что вторая волна карантинов все-таки произошла, хотя и более мягкая, что определяет ограниченность потребления. Вторым фактором является изменение уклада жизни, в частности, увеличение дистанционных встреч.

Вице-премьер РФ отметил, что меры, принятые странами ОПЕК+ в апреле текущего года по снижению нефтедобычи на 9,7 млн б/с, позволили не допустить затоваривания рынка, и участники настроены на постепенное восстановление добычи по мере роста спроса.

Александр Новак

Новости

Еврокомиссия одобрила слияние Fiat Chrysler и Peugeot

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Россияне могут получить доступ к кошельку с цифровыми рублями через любой банк

Brent подешевела ниже $50 за баррель

"АвтоВАЗ" начал производство обновленного внедорожника Niva

Депутаты обяжут соцсети мониторить контент с февраля

Собянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида Michelin

Экономический кризис

Евро превысил 91 руб. впервые с 3 декабря

Евро превысил 91 руб. впервые с 3 декабря

Рубль подешевел на открытии торгов в понедельник на обвалившейся нефти

IT-компании обратились в Минфин из-за ситуации с налоговым маневром

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');