На "Мосбирже" стали возможны сделки с ПИФами в евро и долларах

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" предоставила участникам рынка новые режимы торгов для заключения сделок с паями открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с расчетами в долларах США и евро, говорится в сообщении биржи.

Ранее операции с этими инструментами были доступны на бирже только в рублях.

"Новые режимы позволят избежать расходов на конвертацию валюты при операциях с этими инструментами, а также расширить список брокерских компаний, предоставляющих своим клиентам возможность инвестировать в валютные паи классических фондов", - поясняется в сообщении.

На "Московской бирже" также торгуются паи биржевых паевых инвестиционных фондов в трех валютах - рублях, долларах США и евро.