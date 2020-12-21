Поступления в бюджет Красноярского края от нефтянки вырастут на треть благодаря "Восток Ойлу"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Бюджет Красноярского края, на севере которого реализуется арктический проект "Роснефти" "Восток Ойл", будет одним из его основных бенефициаров, следует из расчетов института Российской академии наук.

С учетом прогнозируемого участия региона в реализации строительных работ и материально-технического снабжения, на долю Красноярского края может прийтись до 14% от общего объема доходов в рамках инвестиционной стадии проекта, говорится в докладе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Если в 2021-2024 годах совокупный объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,8 трлн руб., то регион может рассчитывать на дополнительный рост ВРП в размере не менее 252 млрд руб., подсчитали эксперты института РАН.

На операционной стадии эти цифры существенно вырастут, а общий эффект от реализации проекта "Восток Ойл" для региона составит 23,54 трлн рублей (при годовом ВРП Красноярского края в 2018 г в размере 2,28 трлн руб.), сказано в докладе.

Что касается налоговой базы, то, по оценкам института РАН, на инвестиционной стадии с 2021 по 2024 год чистый эффект на региональный бюджет составит около 10% от дополнительного роста ВРП - то есть 25,2 млрд руб. В этом расчете уже учтены налоговые и инвестиционные стимулы.

На данный момент нефтяная отрасль ежегодно приносит краю сопоставимую сумму доходов, следовательно, в ближайшие три года поступления в региональный бюджет от нефтянки увеличатся на треть, а на операционной стадии проекта можно будет говорить о кратном увеличении, подсчитали эксперты института РАН. Таким образом, по мнению ИНП, проект "Восток Ойл" даст эффект, более чем десятикратно превышающий годовой ВРП Красноярского края.

По плану в "Восток Ойл" войдут активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок и месторождения Ванкорского кластера. Также планируется, что "Восток Ойл" включит Пайяхскую группу месторождений "Нефтегазхолдинга". Пайяхское месторождение (лицензия у "Таймырнефтегаза") с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти пока находится в стадии разведки.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.