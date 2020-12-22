"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" разделили совместное предприятие "Восток НАО"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Башнефть" (входит в "Роснефть") и "ЛУКОЙЛ", владеющие на паритетной основе совместным предприятием в Ненецком автономном округе "Восток НАО", решили разделить его на два актива.

Как сообщила "Башнефть", принято решение прекратить участие в ООО "Восток НАО" путем его реорганизации в форме разделения на два хозяйственных общества: ООО "Восток НАО-Коми" и ООО "Восток НАО-2".

Представитель "Башнефти" пояснил "Интерфаксу", что участники совместного проекта ООО "Восток НАО" (ПАО АНК "Башнефть" 50% и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 50%) реорганизуют предприятие, разделив его на два отдельных хозяйственных субъекта. Это "позволит каждой из компаний проводить самостоятельную финансовую политику и определять дальнейшую стратегию развития вновь созданных отдельных структур", добавил он.

В "ЛУКОЙЛе" не стали комментировать информацию.

В декабре 2017 года "Башнефть" и "ЛУКОЙЛ" по итогам анализа экономической эффективности проекта приняли решение о приостановлении инвестиций и дальнейшей ликвидации СП. "Башнефть" признала убыток от обесценения инвестиций в СП в размере 1,368 млрд рублей, а также убыток от обесценения займов, выданных в рамках совместной деятельности, в 2,538 млрд рублей".

"Башнефть" и "ЛУКОЙЛ" в мае 2014 года создали на паритетных условиях "Восток НАО" для разработки новых участков в регионе. "Башнефть" передала в "Восток НАО" свои лицензии на Восточно-Падимейский, Няриояхский, Саватинский, Сабриягинский и Янгарейский лицензионные участки, "ЛУКОЙЛ" - на Верхнеянгарейский и Северо-Ярейягинский участки. НК планировали инвестировать в "Восток НАО" 5 млрд рублей для проведения геологоразведки. Ожидалось, что решение о промышленной разработке участков должно было быть принято в 2018 году после окончания первого этапа геологического изучения.

В 2016 году "Башнефть" перешла под контроль "Роснефти".

У "ЛУКОЙЛа" и "Башнефти" есть еще одно СП в НАО - проект освоения месторождений Требса и Титова. В этом СП у "Башнефти" 74,9%, у "ЛУКОЙЛа" - 25,1%.