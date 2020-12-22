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В Минфине появился новый информационно-аналитический департамент

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Минфине создан новый департамент - информационно-аналитической деятельности. Новую структуру возголавила помощник министра по работе со СМИ Наталия Фоменко. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Департамент будет информировать целевые аудитории Минфина о государственной финансовой и бюджетной политике, а также рассказывать о социально-значимых инициативах ведомства.

Наталия Фоменко перешла в Минфин в феврале 2020 года на должность помощника министра финансов. До этого она была заместителем руководителя секретариата первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова. Еще раньше она восемь лет возглавляла управление информации и взаимодействия со СМИ аппарата Совета Федерации.

Минфин Антон Силуанов Наталия Фоменко

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