Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

Набсовет ВТБ утвердил долгосрочную программу развития на 2020-2023 гг.

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ утвердил долгосрочную программу развития банка на 2020-2023 годы, говорится в сообщении госбанка.

Среди приоритетных целей развития банка закреплены достижение и сохранение ведущих позиций в финансировании и привлечении инвестиций в инфраструктуру, повышение доступности жилья, развитие рынка зеленого финансирования и цифровых технологий.

Набсовет ВТБ также утвердил новую редакцию программы отчуждения непрофильных активов банка и одобрил участие ВТБ в компании ООО "ВТБ Коммерческое финансирование" (ее уставный капитал составит до 50 млн рублей, банк будет владеть 100% долей в ООО).

ВТБ

Новости

Китай из-за COVID-19 закрыл последний порт для приема российской рыбы

Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией

Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией
Итоги года: 2020

Банковский сектор и "коронакризис" - когда год идет за двадцать

ОАК не получала уведомлений от партнеров из-за новых санкций США

Нефть продолжает дешеветь на опасениях из-за нового штамма COVID-19

Нефть продолжает дешеветь на опасениях из-за нового штамма COVID-19

Энергопереход, далекий и близкий. Обобщение

Энергопереход, далекий и близкий. Обобщение

ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

Цены на подсолнечное масло в РФ обвалились на опасениях введения пошлины

Минск получит 1-й транш российского кредита в $0,5 млрд до конца года

Итоги года: 2020

Железная дорога-2020. Разность потенциалов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');