Набсовет ВТБ утвердил долгосрочную программу развития на 2020-2023 гг.

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ утвердил долгосрочную программу развития банка на 2020-2023 годы, говорится в сообщении госбанка.

Среди приоритетных целей развития банка закреплены достижение и сохранение ведущих позиций в финансировании и привлечении инвестиций в инфраструктуру, повышение доступности жилья, развитие рынка зеленого финансирования и цифровых технологий.

Набсовет ВТБ также утвердил новую редакцию программы отчуждения непрофильных активов банка и одобрил участие ВТБ в компании ООО "ВТБ Коммерческое финансирование" (ее уставный капитал составит до 50 млн рублей, банк будет владеть 100% долей в ООО).