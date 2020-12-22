Глава департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Наталья Диркс войдет в правление банка

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава департамента операционной поддержки бизнеса - старший вице-президента ВТБ Наталья Диркс войдет в правление банка, говорится в сообщении ВТБ по итогам заседания наблюдательного совета.

Диркс пришла в ВТБ в январе этого года. До этого она с 1998 по 2010 год работала на руководящих позициях в российском подразделении банковской группы Intesa Sanpaolo, а с 2010 по 2019 год руководила операционной функцией Сбербанка.