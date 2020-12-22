Китай из-за COVID-19 закрыл последний порт для приема российской рыбы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Китай в рамках карантинных мер против COVID-19 закрыл последний порт, через который ввозилась рыба из России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в крупной рыбопромышленной компании.

Управляющий группы "Доброфлот" Александр Ефремов говорит, что компания получила информацию об остановке выгрузки в порту Далянь от китайского контрагента. Информацию о закрытии подтвердил замдиректора УК "Норебо" Сергей Сенников.

По словам Сенникова, решение может быть связано с тем, что потенциальные угрозы от распространения COVID-19 китайские власти посчитали более опасными, чем убытки рыбозаводов.

Ранее для разгрузки был закрыт, в частности, порт Циндао. Китайская сторона не называет сроки остановки поставок, говорят собеседники газеты. Всего на Китай приходится около 61% российского рыбного экспорта, в 2019 году его объем превысил 1,09 млн тонн, или $3,27 млрд в денежном выражении.

Поставки российской рыбной продукции в КНР осложнились после выявления китайской стороной возбудителя COVID-19 в образцах замороженной рыбной продукции из России.

По словам Сенникова, альтернативой внутреннему и китайскому рынку могла бы стать Южная Корея, но и ее порты сейчас перегружены.

Существенные проблемы у рыбаков начнутся в январе 2021 года, прогнозирует он. Тогда стартует новый сезон добычи минтая в Охотском море. За первые три месяца объем вылова ожидается на уровне 1,2 млн тонн, из которых на внутренний рынок поставляется только до 280 тыс. тонн. По его словам, мощностей ни для переработки, ни для хранения оставшегося объема ресурса в России нет.

Из-за ограничений в связи с COVID-19 цена минтая уже снизилась до $1-1,2 тыс. за тонну, тогда как годом ранее она была на уровне $1,6 тыс. за тонну, продолжает Ефремов. По его словам, рыбопромышленники будут вынуждены себе в убыток продолжать снижать цену, чтобы спровоцировать китайскую сторону открыть импорт.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев считает, что Россельхознадзор и Росрыболовство имеют все необходимые каналы диалога с соответствующими ведомствами КНР и меньше всего сейчас производителям нужно "раздувать панику".

На 13 декабря объем экспорта рыбной продукции из РФ в денежном выражении снизился 2%, до $5 млрд, сообщал центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Как заявил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, для российских, прежде всего дальневосточных, рыбаков ситуация катастрофическая.

По его словам, в настоящее время в портах Китая ожидает выгрузки почти 40 тыс. тонн рыбной продукции. "Сейчас нужно интенсивно искать альтернативные рынки, что весьма проблематично", - сказал он.

Одним из вариантов решения, считает Савельев, может стать повышение внутреннего спроса на рыбу и рыбную продукцию. "И это можно сделать за счет "размораживания" программы адресной помощи малоимущим слоям населения и включения в нее рыбы", - заявил он.