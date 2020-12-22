Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

"Газпром" спрогнозировал двукратный рост поставок в Китай по "Силе Сибири"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое, сообщил в интервью корпоративному журналу "Газпром" CFO компании Фамил Садыгов.

"Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое. А экспорт в страны ближнего зарубежья останется примерно на уровне текущего года", - сказал он.

Зампред концерна Олег Аксютин на встрече с инвесторами добавил, что с начала года по середину декабря "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 3,8 млрд куб. м газа, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием встречи.

Китай Сила Сибири

Новости

Китай из-за COVID-19 закрыл последний порт для приема российской рыбы

Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией

Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией
Итоги года: 2020

Банковский сектор и "коронакризис" - когда год идет за двадцать

ОАК не получала уведомлений от партнеров из-за новых санкций США

Нефть продолжает дешеветь на опасениях из-за нового штамма COVID-19

Нефть продолжает дешеветь на опасениях из-за нового штамма COVID-19

Энергопереход, далекий и близкий. Обобщение

Энергопереход, далекий и близкий. Обобщение

ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

Цены на подсолнечное масло в РФ обвалились на опасениях введения пошлины

Минск получит 1-й транш российского кредита в $0,5 млрд до конца года

Итоги года: 2020

Железная дорога-2020. Разность потенциалов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');