"Газпром" спрогнозировал двукратный рост поставок в Китай по "Силе Сибири"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое, сообщил в интервью корпоративному журналу "Газпром" CFO компании Фамил Садыгов.

"Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое. А экспорт в страны ближнего зарубежья останется примерно на уровне текущего года", - сказал он.

Зампред концерна Олег Аксютин на встрече с инвесторами добавил, что с начала года по середину декабря "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 3,8 млрд куб. м газа, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием встречи.